В Липецке будут судить охранников, избивших посетителя бара

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников частной охранной организации, обвиняемых в превышении полномочий. Их действия следствием квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 203 УК РФ (совершение работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, совершенное с применением насилия).

По данным следствия, рано утром 5 февраля 2018 года по сигналу тревожной кнопки в питейное заведение по улице Ушинского прибыли находящиеся при исполнении должностных обязанностей водители-охранники частной организации. Бармен пожаловалась им на конфликт с посетителем, который зашел разменять деньги и сделал заказ. Охранники вывели клиента питейного заведения на улицу и нанесли ему множественные удары ногами и руками, а также специальными палками по всему телу, в том числе и по голове. С целью ограничения движений надели на него наручники, а также применили слезоточивый газ.



В результате противоправных действий сотрудников охранной организации потерпевшему причинены травмы головы и грудной клетки, которые экспертами расценены как вред здоровью средней тяжести.



За защитой прав потерпевший обратился в следственные органы. Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину и выдвинули свою версию произошедшего, следствием собрано достаточно доказательств, уличающих их в совершении преступления средней тяжести. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.



Фото: dp.vgorode.ua