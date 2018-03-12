Происшествия

сегодня, 16:18

В Липецке будут судить охранников, избивших посетителя бара

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#охранники #ЧОП #нападение #избиение
В Липецке будут судить охранников, избивших посетителя бара

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников частной охранной организации, обвиняемых в превышении полномочий. Их действия следствием квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 203 УК РФ (совершение работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, совершенное с применением насилия).

По данным следствия, рано утром 5 февраля 2018 года по сигналу тревожной кнопки в питейное заведение по улице Ушинского прибыли находящиеся при исполнении должностных обязанностей водители-охранники частной организации. Бармен пожаловалась им на конфликт с посетителем, который зашел разменять деньги и сделал заказ. Охранники вывели клиента питейного заведения на улицу и нанесли ему множественные удары ногами и руками, а также специальными палками по всему телу, в том числе и по голове. С целью ограничения движений надели на него наручники, а также применили слезоточивый газ.

В результате противоправных действий сотрудников охранной организации потерпевшему причинены травмы головы и грудной клетки, которые экспертами расценены как вред здоровью средней тяжести.

За защитой прав потерпевший обратился в следственные органы. Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину и выдвинули свою версию произошедшего, следствием собрано достаточно доказательств, уличающих их в совершении преступления средней тяжести. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

Фото: dp.vgorode.ua
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#охранники #ЧОП #нападение #избиение

Комментарии (7)

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ПАША

29 минут назад
СТОРОЖА.охраники.секьюрити.И прочая нечисть.У вас прав на избиение нет.
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Ага

38 минут назад
Так им и надо королями себя почувствовали. Вообще любой охр это мраз.
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Леший

45 минут назад
Закройте их
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цирк

сегодня, 17:08
охранники таксисты и торгаши -это 25-миллионов высоко квалифицированных рабочих мест созданных за последние-15 лет
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Игорь

сегодня, 17:06
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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секьюрити

сегодня, 16:53
Сесуриту,это не ты,на фото?
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цукерман

сегодня, 16:37
ЧОП это черти беспредельные
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