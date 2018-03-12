сегодня, 16:18
В Липецке будут судить охранников, избивших посетителя бара
Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников частной охранной организации, обвиняемых в превышении полномочий. Их действия следствием квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 203 УК РФ (совершение работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, совершенное с применением насилия).
В результате противоправных действий сотрудников охранной организации потерпевшему причинены травмы головы и грудной клетки, которые экспертами расценены как вред здоровью средней тяжести.
За защитой прав потерпевший обратился в следственные органы. Несмотря на то, что обвиняемые не признали вину и выдвинули свою версию произошедшего, следствием собрано достаточно доказательств, уличающих их в совершении преступления средней тяжести. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
Фото: dp.vgorode.ua
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