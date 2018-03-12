В Липецке посадят 80 га леса

Зелёные насаждения появятся на Силикатных озерах, в Ссёлках и посёлке ЛТЗ.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка были озвучены планы озеленения городских окраин.



Зеленые "легкие города" станут больше сразу на 80 га. Берёзами будут засажены 30 га, соснами - 50 га. Больше всего нового леса получат жители Левобережья - его высадят на Силикатных озерах и в посёлке ЛТЗ. Также зелёные насаждения появятся в районе села Ссёлки.

