Общество
сегодня, 16:06
В Липецке посадят 80 га леса
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Зелёные насаждения появятся на Силикатных озерах, в Ссёлках и посёлке ЛТЗ.
Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка были озвучены планы озеленения городских окраин.
Зеленые "легкие города" станут больше сразу на 80 га. Берёзами будут засажены 30 га, соснами - 50 га. Больше всего нового леса получат жители Левобережья - его высадят на Силикатных озерах и в посёлке ЛТЗ. Также зелёные насаждения появятся в районе села Ссёлки.
Зеленые "легкие города" станут больше сразу на 80 га. Берёзами будут засажены 30 га, соснами - 50 га. Больше всего нового леса получат жители Левобережья - его высадят на Силикатных озерах и в посёлке ЛТЗ. Также зелёные насаждения появятся в районе села Ссёлки.
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Игорь