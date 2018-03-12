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Пытавшиеся слить бензин с машины попали на видео

19 2009
#кража #бензин
3
Пытавшиеся слить бензин с машины попали на видео

Хозяин авто просит приглядится к «крадунам», с целью опознания

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Липчанин прислал в редакцию видео камеры наружного наблюдения. На кадрах – двое неизвестных пытаются слить бензин с его автомобиля на улице Стаханова у дома №52.

Впрочем, затея не удалась.

- На авто стоит защита от слива в баке, - рассказал наш читатель.

Как он сообщил, двое приехали к месту и скрылись на автомобиле, предположительно, «Дэо Нексия». Причем, по словам липчанина приславшего видео, они едва не попались прибывшему на место происшествия наряду ППС, сбежав с места происшествия за минуту до этого.

Читатель просит всмотреться в лица бензиновых воришек с целью их опознания.

19 2009
#кража #бензин
3

Комментарии (19)

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бывалый

3 минуты назад
классику проэктировали когда бензин был - вода. в СССР бензином сапоги мыли. никакие пробки с замком или шифровым набором не помогают. единственный надежный, ,дешевый и 100% способ - это сверлят поперек бензотрубу ниже длины заправочного пистолетного ствола и приваривают поперечный болт на 6 мм. и уже никакой шланг в трубу не просунешь.
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нексия-быдлоиномарка

6 минут назад
иномарка куплена в кредит, на бензин денег не осталось, так что - понять-простить :) а на трамваях ездить нам пафос не позволяет!
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Механизатор

25 минут назад
Кстати, красная нексию видели дальнобой возле проходных нлмк . Сливают.
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Макс

26 минут назад
Видео - огонь!!! Прям как триллер посмотрел!
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вальяжный автогаражевладелец

28 минут назад
когда в трамвае читаю газету " Недвижимость" в трамвае , вижу как мучаются автолюбы в своих пробках , забитые ,задерганные , со своими безденежными проблемами.
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Механизатор

45 минут назад
Мужик, как их поймают, дай знать. У меня тоже на нексии приезжали сливать.
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Колхозан

46 минут назад
Скоро будет как в Безумном Максе!
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подайте христа ради инотазнику

48 минут назад
вот как приходится мучится инотазным нищебродам ,когда нет денег на трамвай.
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привыкли воровать

50 минут назад
где же бедным интоазным нищебродам разжиться бензином как не у богатых тазовладельцев ?
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ООО

59 минут назад
золотая нива, да сливали именно с нее, тот на лансере был
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