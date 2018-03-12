сегодня, 16:02
Пытавшиеся слить бензин с машины попали на видео
Хозяин авто просит приглядится к «крадунам», с целью опознания
Липчанин прислал в редакцию видео камеры наружного наблюдения. На кадрах – двое неизвестных пытаются слить бензин с его автомобиля на улице Стаханова у дома №52.
Впрочем, затея не удалась.
- На авто стоит защита от слива в баке, - рассказал наш читатель.
Как он сообщил, двое приехали к месту и скрылись на автомобиле, предположительно, «Дэо Нексия». Причем, по словам липчанина приславшего видео, они едва не попались прибывшему на место происшествия наряду ППС, сбежав с места происшествия за минуту до этого.
Читатель просит всмотреться в лица бензиновых воришек с целью их опознания.
бывалый
нексия-быдлоиномарка
Механизатор
Макс
вальяжный автогаражевладелец
Механизатор
Колхозан
подайте христа ради инотазнику
привыкли воровать
ООО