Общество

сегодня, 15:51

В Липецке зарегистрированы случаи «свиного гриппа»

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#Грипп
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В Липецке зарегистрированы случаи «свиного гриппа»

В городе зарегистрировали штамм H1N1.

Сегодня на оперативке у главы Липецка главный врач областного центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев сообщил о возможной эпидемии "свиного гриппа".

По словам специалиста, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппа по городу не внушает опасений. Так, общая заболевамость ниже эпидпорога у взрослого населения на 11,3%, а детского - на 20%. Но все может очень быстро измениться.

- В Липецке из 15 случаев гриппа несколько случаев не сезонного, а H1N1. Уже на следующей неделе мы можем получить тревожную картину, - сказал Станислав Савельев.

В настоящее время на карантин по ОРВИ закрыты 4-я и 33-я школы города.


5 1652
#Грипп
3

Комментарии (5)

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Александр

1 минуту назад
Я к свинье теперь на километр не подойду.
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valerafromsplus

8 минут назад
Бабёна на фото все мечты исполнит. Так, что потом будете с анимашками гулять.)
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Илья

сегодня, 17:07
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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тербунатор

сегодня, 16:23
все на выборы!
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знак

сегодня, 15:57
а по осени прилетели свиристели, подумайте к чему прилетают эти птички
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