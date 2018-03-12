В Липецке зарегистрированы случаи «свиного гриппа»

В городе зарегистрировали штамм H1N1.

Сегодня на оперативке у главы Липецка главный врач областного центра гигиены и эпидемиологии Станислав Савельев сообщил о возможной эпидемии "свиного гриппа".



По словам специалиста, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппа по городу не внушает опасений. Так, общая заболевамость ниже эпидпорога у взрослого населения на 11,3%, а детского - на 20%. Но все может очень быстро измениться.



- В Липецке из 15 случаев гриппа несколько случаев не сезонного, а H1N1. Уже на следующей неделе мы можем получить тревожную картину, - сказал Станислав Савельев.



В настоящее время на карантин по ОРВИ закрыты 4-я и 33-я школы города.





