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В Липецкой области ищут поэтов-песенников среди молодежи

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#конкурс #
В Липецкой области ищут поэтов-песенников среди молодежи

Победителей конкурса поэтов-песенников наградят путевкой в "Артек"

Отдел по опеке и попечительству администрации Усманского района объявил о проведении Всероссийского детско-юношеского конкурса поэтов-песенников «Талант, согревающий добром».

Как сообщают в администрации Усманского района, организаторы конкурса ставят перед собой задачу поддержки развития президентской сети социально ориентированных детских и молодежных проектов, выявления юных талантов среди социально уязвимых категорий граждан (дети-сироты, дети-инвалиды, дети и подростки, воспитывающиеся в неполных, малообеспеченных и неблагополучных семьях, ученики и выпускники детских домов-интернатов)».

Миссия конкурса - способствовать усилению внимания государства и общества к проблемам детей и семей.
Подать заявки на участие в конкурсе можно до сентября 2018 года. В октябре жюри подведет итоги конкурса и наградит победителей. Подробная информация на сайте : https://alexandriamusic.ru/konkurs

Конкурс поэтов-песенников проводится в трех возрастных категориях: от 10 до 13 лет, от 13 до 18 лет, от 18 до 25 лет. Жюри принимает от авторов работы, которые ранее не были опубликованы в печатных или электронных изданиях. Текст произведения должен предназначаться для объединения с мелодией.

 Победителей конкурса наградят планшетами и путевками в «Артек».

Фото: elitat.ru
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#конкурс #

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