Для детей-инвалидов в Липецкой области организовали санаторий на дому

«Санатории на дому» для четырех юных жителей Данковского района, имеющих инвалидность, организовали сотрудники территориального центра социальной защиты населения.

Работа санаториев рассчитана на 14 дней. В этот период детей-инвалидов посещают медицинские работники, оказывая помощь с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Консультации по организации диетического питания подкреплены продуктовыми наборами, которые были вручены семьям в день открытия «санатория на дому». В них включены свежие овощи, фрукты, молочная продукция. Все необходимое было приобретено за счет благотворительной помощи, оказанной индивидуальными предпринимателями и общественными организациями Данкова.

«Санаторий на дому» - одна из форм работы сотрудников социальной защиты, направленная на укрепление здоровья пожилых людей, инвалидов. В 2017 году в Липецкой области было организовано 796 «санаториев на дому», сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

Фото: szn.lipetsk.ru