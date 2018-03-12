Липецк ждёт большая вода

Глава города призвал готовиться к самому негативному сценарию.

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии глава Липецка начал с темы паводка.



Главный спасатель администрации Липецка Николай Новиков сообщил о превентивных мерах, которые позволили бы избежать больших проблем. В частности, сейчас с улиц города вывозят снег (на юго-востоке города снег с дорог будут вывозить ещё неделю), а муниципальные работники очищают русла ручьев, по которым сбегают вешние воды. Также мэрия заключает договоры со строительными организациями насчёт помощи тяжёлой техникой в случае большой воды.



- Нам не надо расслабляться, так как возможны самые серьёзные последствия, - сказал глава Липецка.



Но в мэрии и не расслабляются. Так, уже от поросли и мусора очищено русло ручья Студеный, демонтирована бетонная перемычка на реке Липовка под мостом на улице Неделина, вырублены заросли вдоль улиц Калинина, Радиаторная, Лутова, Фрунзе, Арктической, Дарвина. С улиц города вывезено 25 тысяч кубометров снега. До конца недели будут заполнены песком тысяча мешков для использования в частном секторе и создан запас щебня в размере 300 тонн. На ликвидацию возможных проблем с подтоплением домов предусмотрены 3 млн рублей из резервного фонда мэрии.

