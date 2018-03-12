Общество

сегодня, 15:30

Липецк ждёт большая вода

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Липецк ждёт большая вода

Глава города призвал готовиться к самому негативному сценарию.

Сегодняшнее оперативное совещание в мэрии глава Липецка начал с темы паводка.

Главный спасатель администрации Липецка Николай Новиков сообщил о превентивных мерах, которые позволили бы избежать больших проблем. В частности, сейчас с улиц города вывозят снег (на юго-востоке города снег с дорог будут вывозить ещё неделю), а муниципальные работники очищают русла ручьев, по которым сбегают вешние воды. Также мэрия заключает договоры со строительными организациями насчёт помощи тяжёлой техникой в случае большой воды.

- Нам не надо расслабляться, так как возможны самые серьёзные последствия, - сказал глава Липецка.

Но в мэрии и не расслабляются. Так, уже от поросли и мусора очищено русло ручья Студеный, демонтирована бетонная перемычка на реке Липовка под мостом на улице Неделина, вырублены заросли вдоль улиц Калинина, Радиаторная, Лутова, Фрунзе, Арктической, Дарвина. С улиц города вывезено 25 тысяч кубометров снега. До конца недели будут заполнены песком тысяча мешков для использования в частном секторе и создан запас щебня в размере 300 тонн. На ликвидацию возможных проблем с подтоплением домов предусмотрены 3 млн рублей из резервного фонда мэрии.
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Комментарии (5)

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Оля

42 минуты назад
Да что же властям так не везет)))... то снег, то паводок.
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f

56 минут назад
А у нас на Опытной уже год как в подвалах паводок.Хоть карасей запускай.
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Илья

сегодня, 17:08
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не бздите

сегодня, 16:05
правый берег на бугре стоит . а ниженски м им не привыкать
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Александр

сегодня, 15:53
Новиков спасатель, всем точно крышка.
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