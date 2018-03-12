Погода в Липецке

сегодня, 15:03

В Липецкой области ночью до -18

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В Липецкой области ночью до -18

В ближайшие два дня влияние на погоду на территории Липецкой области продолжит оказывать западная периферия сибирского антициклона, ожидается умеренно-холодная погода, без осадков. 15 марта с прохождением теплого фронта атлантического циклона повсеместно пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами гололед, туман. Среднесуточные температуры воздуха 13,14 марта составят 6-8 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы, 15 марта -1-2 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью -8 -13 градусов, при прояснениях до -18, днем от 2 до 7 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 11 до 13 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов мороза. 

Самым теплым 13 марта в Липецке был в 2002 году: +15, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1932 году — 24 градусов мороза.

 

 

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Комментарии (1)

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Валерий

сегодня, 17:08
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