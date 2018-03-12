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сегодня, 14:46

В Грязях выставили археологические находки

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#археология #выставка
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В Грязях выставили археологические находки

В краеведческом музее межпоселенческого координационно-методического центра Грязинского района работает выставка археологии.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, вниманию посетителей представлены около 600 уникальных археологических находок от каменного века до древнерусского времени. Все экспонаты предоставлены кабинетом археологии и этнологии Липецкого государственного педагогического имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

 Первые археологические исследования на территории Грязинского района начались в 1949 г. Наиболее масштабные раскопки проводились в связи со строительством Матырского водохранилища, в зоне затопления в 60-80-е годы XX века, а также в окрестностях села Карамышево в 200- 2003 годах.

 Благодаря исследованиям липецких, ленинградских и воронежских ученых на территории Грязинского района насчитывается около 300 поселений древнего человека практически всех эпох, начиная от мезолита (XI-VII тыс. до н. э.) и заканчивая новым временем (XVII-XIX вв.).

 Выставка продлится до 19 мая 2018 года. 

Фото: www.kultura48.ru

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#археология #выставка
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Комментарии (1)

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Илья

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