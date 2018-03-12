Больницу накажут за отсутствие документов на лекарства

Управлением потребительского рынка и ценовой политики была проведена плановая выездная проверка ГУЗ «Хлевенская районная больница» по соблюдению обязательных требований порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



В ходе проведения проверки сотрудникам Управления не представлены протоколы согласования цен на часть препаратов по причине их утраты.



На основании вышеизложенного завершить плановую проверку, а именно проверить правильность соблюдения обязательных требований порядка ценообразования на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. не представилось возможным.



Данное обстоятельство указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ст.19.4.1 КоАП РФ, сообщают в Управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.





