Общество

сегодня, 14:39

Больницу накажут за отсутствие документов на лекарства

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Больницу накажут за отсутствие документов на лекарства
Управлением потребительского рынка и ценовой политики была проведена плановая выездная проверка ГУЗ «Хлевенская районная больница» по соблюдению обязательных требований порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

 В ходе проведения проверки сотрудникам Управления не представлены протоколы согласования цен на часть препаратов по причине их утраты.

На основании вышеизложенного завершить плановую проверку, а именно проверить правильность соблюдения обязательных требований порядка ценообразования на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. не представилось возможным.

Данное обстоятельство указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ст.19.4.1 КоАП РФ, сообщают в Управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.


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Комментарии (2)

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Смех в зале

33 минуты назад
Проверьте любую больницу в городе Липецке и результаты вас поразят. Окажется, что все документы утрачены, сгорели, утонули или были похищены неизвестными злоумышленниками. Только совсем глупый проверяющий в эти сказки может поверить. Врачи давно и успешно наладили бизнес с лекарственной мафией. Не знают этого только надзорные органы. Видимо, работа у них такая, ничего не знать за деньги налогоплательщиков. Там ещё подлинность документов надо проверить. Больше половины - липа. Только кому это нужно? Сейчас оштрафуют на 100 рублей и до следующей плановой проверки через 5 лет.
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Андрей

52 минуты назад
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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