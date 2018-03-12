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«Немало липецких учителей бездумно используют пособия по ЕГЭ с ошибками»

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#образование #ЕГЭ #инициатива
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«Немало липецких учителей бездумно используют пособия по ЕГЭ с ошибками»

Липчанин нашел способы повысить доверие к главному школьному экзамену.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Вадим Ковригин занялся вопросом повышения доверия к такой процедуре как Единый государственный экзамен. Липчанин нашел в существующей практике массу недочетов и предложил свою схему исправления ситуации.

- Проблема: недостаточный уровень доверия школьников и родителей к ЕГЭ. Многие помнят скандалы с якобы некорректными заданиями ЕГЭ, массовым списыванием…. В настоящее время в интернете и на книжных полках представлена масса учебных пособий, вариантов ЕГЭ. В них — зачастую масса ошибок. Немало липецких учителей бездумно их используют, проверяют решения по ошибочным ключам ответов. Знаю это по опыту взаимодействия с учащимися. Всё это влечёт за собой споры, конфликты, непонимание между учителями и учащимися. Между тем, задания на реальном экзамене вполне корректны, - считает Вадим Ковригин. - Серьёзной проблемой является статус и квалификация эксперта по проверке ЕГЭ. Чаще всего состав региональных экзаменационных комиссий формируется «кулуарно», что для Липецкой области, на мой взгляд, стало нормой уже во всех сферах. Отсюда — недостаточная квалификация некоторых членов комиссии. До сих пор вспоминаю, как один из экспертов по проверке ЕГЭ предлагал мне найти уголовные преступления в Конституции, а другой доказывал, что у животных есть сознание. Некоторые организаторы ЕГЭ и члены комиссий по проверке ЕГЭ допускают нарушения: списывания, сговор со своими же учащимися («Используйте такие-то опорные фразы в эссе, чтобы я догадалась, что это работа моего учащегося, если вдруг она ко мне попадёт на проверку»).

Вадим Ковригин предлагает решить проблему комплексно. А именно: формировать региональные комиссии экспертов по проверке ЕГЭ только на основе публичного открытого конкурса, разработать на конкурсной основе сборник заданий ЕГЭ с чёткими и выверенными заданиями, повысить гласность в работе членов комиссии по проверке ЕГЭ. Внедрение этих моментов в практику повысит доверие к процедуре экзамена, считает липчанин.

Предложение о новшествах в сдаче ЕГЭ в Липецкой области будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 12 апреля. Если к этому сроку идея наберет свыше 700 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации региона.

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#образование #ЕГЭ #инициатива
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Комментарии (1)

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Игорь

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