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В России резко увеличились зарплаты у бюджетников
Министр труда Максим Топилин рассказал, что врачи, ученые и преподаватели вузов в феврале получили увеличенные зарплаты в рамках исполнения майских указов. В рамках исполнения «дорожной карты» повышение планировали именно в этом году.
«Вы помните, те задачи, которые были поставлены и которые мы реализовывали по указам («майским») — это все связано с реализацией указов президента», — сказал Топилин.
Он также добавил, что в прошлом году рост зарплат врачей и научных работников должен был составить 200% от средней зарплаты по региону.
Ранее СМИ сообщали, что за последние три месяца в ряде больниц и научных учреждениях существенно выросли зарплаты.