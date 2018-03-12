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сегодня, 14:16

В России резко увеличились зарплаты у бюджетников

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#Россия #зарплаты #бюджетники #повышение
В России резко увеличились зарплаты у бюджетников

Министр труда Максим Топилин рассказал, что врачи, ученые и преподаватели вузов в феврале получили увеличенные зарплаты в рамках исполнения майских указов. В рамках исполнения «дорожной карты» повышение планировали именно в этом году.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением «майских» указов президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

«Вы помните, те задачи, которые были поставлены и которые мы реализовывали по указам («майским») — это все связано с реализацией указов президента», — сказал Топилин.

Он также добавил, что в прошлом году рост зарплат врачей и научных работников должен был составить 200% от средней зарплаты по региону.

Ранее СМИ сообщали, что за последние три месяца в ряде больниц и научных учреждениях существенно выросли зарплаты.
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#Россия #зарплаты #бюджетники #повышение

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