Общество

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100 грамм коньяка обошлись в 50 000 рублей

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#штраф #торговля #спиртное
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100 грамм коньяка обошлись в 50 000 рублей

Организация смогла добиться скидки на суровый штраф.

Липецкий областной суд рассмотрел протест ООО «Альфа Рязань» на постановление судьи Советского районного суда Липецка. Там предприятие привлекли к ответственности за административное правонарушение по ч.3 ст.14.16 КоАП и наказали штрафом в 100 000 рублей без конфискации алкогольной продукции.

Как указано в материалах суда, предприятие наказали штрафом за торговлю алкоголем 1 июня 2017 года. Несмотря на то, что в магазине были расклеены объявления о запрете торговать спиртным в День защиты детей, там продали алкоголь. Субъектом нарушения стала бутылка коньяка. Бутылочку напитка «Легенда Вершин» объемом всего в 100 мл продали в 10 утра. В жалобе директор ООО «Альфа Рязань» просил изменить постановление в части размера административного штрафа. Свое требование он объяснил тем, что общество ранее к административной ответственности не привлекалось, продажа алкогольной продукции была совершена администратором магазина машинально.

Липецкий областной суд принял во внимание суровость штрафной санкции в 100 000 рублей и частично изменил постановление первой инстанции. Размер назначенного административного наказания снизили до 50 000 рублей.
3 1157
#штраф #торговля #спиртное
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Комментарии (3)

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самосадовый алигарх

9 минут назад
пора купить самогонный аппарат а не пить всяку заразу
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Алкаш.

10 минут назад
Нужно затолкать в очко эту бутылку диблу Королёву , за его законы.
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Никита

53 минуты назад
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