Общество

сегодня, 14:19

В микрорайоне «Европейский» прошла встреча дольщиков с рабочей группой мэрии

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#обманутые дольщики
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В микрорайоне «Европейский» прошла встреча дольщиков с рабочей группой мэрии

Дом №10 по улице Свиридова внешне готов к заселению, но на самом деле в нем еще нет лифтов, систем отопления и канализации.

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Сегодня рабочая группа мэрии во главе с вице-мэром Михаилом Щербаковым встретилась с дольщиками микрорайона "Европейский" и директором фирмы-застройщика Сергеем Ельчаниновым.

Дом №10 по улице Свиридова внешне готов к заселению, но на самом деле в нем еще нет лифтов, систем отопления и канализации. Также общие помещения дома еще не оштукатурены и не покрашены. Сергей Ельчанинов был оптимистичен, пообещав отдать ключи от квартир в этом доме уже в августе этого года.

- Мы получили 40 миллионов рублей за счет продажи одного из своих земельных участков в микрорайоне, и все эти средства тут же направили для расчета с подрядчиками, - заявил дольщикам Сергей Ельчанинов.

Примечательно, что структурой, купившей землю в "Европейском", стала одна из организаций, принадлежащей депутату областного Совета Константину Бадикову, признанному в 2016 году банкротом. Но людям, которые живут без своего жилья на съемных квартирах, не получив вовремя жилье в "Европейском", - не до юридических деталей. Им бы побыстрее заселиться в свои квартиры, на которые они пока только облизываются.

- Сказки! Вы нам лапшу перед выборами вешаете! - кричала Ельчанинову из толпы какая-то взбудораженная женщина.

- Нет, не сказки. Администрация Липецка контролирует процесс продажи активов Михаила Захарова, чтобы полученные средства пошли на достройку трех домов в микрорайоне, - заверил собравшихся вице-мэр Михаил Щербаков.

На земельные участки Группы компаний СУ-5 уже положили глаз такие застройщики как ДСК и "СУ-11". Несколько из них могут быть проданы уже этой весной. Застройщики считают, что если все сделки будут осуществлены, то жители дома №9 справят новоселье уже в первой половине 2019 года, а жители дома №8 - к зиме того же года.
11 1350
#обманутые дольщики
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Комментарии (11)

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И где все это счастье

28 минут назад
хорошее не может длиться вечно, ?Бесишь!
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Серж

42 минуты назад
8,9 а 3 думаете достраивать!!!
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хорошее не может длиться вечно

46 минут назад
нам в СССР 3х комнатную квартиру дали бесплатно от государства . а на сэкономленные деньги мы построили 2х комнатный кооператив .при проклятых коммунистах народ жил хорошо и с каждым все лучше и лучше.
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Игорь

сегодня, 17:08
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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дермократы трепят языками

сегодня, 16:52
вот так выглядит " правовое государство" в стороне от плакатной пропаганды и Гарантов коррупции.
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Липецк

сегодня, 16:50
Пусть Захаров продаст свои вертолеты, крузаки и ещё что нибудь. Ходит по ашану в пятницу, ничего не боятся и плевать на все хотели
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надя

сегодня, 16:49
Микрорайон хороший спроектировали,было бы отлично если все обещания стали реальностью.
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До выборов

сегодня, 16:47
наобещают, а после выборов кинут, как всегда.
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123 таксист

сегодня, 16:01
ЯВ рашке все депутаты банкроты нищие
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что-то съел

сегодня, 15:47
Ельчанинов опух от голода за время работы в СССУ-5 , а на работу к Захарову пришел совсем * бедолага.
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