В микрорайоне «Европейский» прошла встреча дольщиков с рабочей группой мэрии

Дом №10 по улице Свиридова внешне готов к заселению, но на самом деле в нем еще нет лифтов, систем отопления и канализации.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня рабочая группа мэрии во главе с вице-мэром Михаилом Щербаковым встретилась с дольщиками микрорайона "Европейский" и директором фирмы-застройщика Сергеем Ельчаниновым.



Дом №10 по улице Свиридова внешне готов к заселению, но на самом деле в нем еще нет лифтов, систем отопления и канализации. Также общие помещения дома еще не оштукатурены и не покрашены. Сергей Ельчанинов был оптимистичен, пообещав отдать ключи от квартир в этом доме уже в августе этого года.



- Мы получили 40 миллионов рублей за счет продажи одного из своих земельных участков в микрорайоне, и все эти средства тут же направили для расчета с подрядчиками, - заявил дольщикам Сергей Ельчанинов.



Примечательно, что структурой, купившей землю в "Европейском", стала одна из организаций, принадлежащей депутату областного Совета Константину Бадикову, признанному в 2016 году банкротом. Но людям, которые живут без своего жилья на съемных квартирах, не получив вовремя жилье в "Европейском", - не до юридических деталей. Им бы побыстрее заселиться в свои квартиры, на которые они пока только облизываются.



- Сказки! Вы нам лапшу перед выборами вешаете! - кричала Ельчанинову из толпы какая-то взбудораженная женщина.



- Нет, не сказки. Администрация Липецка контролирует процесс продажи активов Михаила Захарова, чтобы полученные средства пошли на достройку трех домов в микрорайоне, - заверил собравшихся вице-мэр Михаил Щербаков.



На земельные участки Группы компаний СУ-5 уже положили глаз такие застройщики как ДСК и "СУ-11". Несколько из них могут быть проданы уже этой весной. Застройщики считают, что если все сделки будут осуществлены, то жители дома №9 справят новоселье уже в первой половине 2019 года, а жители дома №8 - к зиме того же года.

