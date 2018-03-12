Происшествия
сегодня, 13:42
Липчане «развели» жительницу Абакана на 70 тысяч рублей
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Женщина стала жертвой интернет-мошенников
Жительница Абакана разместила в Интернете объявление о продаже дома. Псевдопокупатель предложил перевести ей на карту задаток, для чего женщине нужно было подойти к ближайшему банкомату. Выполняя команды мошенника, гражданка подключила его номер телефона к своей карте и перевела в Липецкую область 70 тысяч рублейц. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД города Абакана.
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Никита
Система48