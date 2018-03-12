Липчане «развели» жительницу Абакана на 70 тысяч рублей

Женщина стала жертвой интернет-мошенников

Жительница Абакана разместила в Интернете объявление о продаже дома. Псевдопокупатель предложил перевести ей на карту задаток, для чего женщине нужно было подойти к ближайшему банкомату. Выполняя команды мошенника, гражданка подключила его номер телефона к своей карте и перевела в Липецкую область 70 тысяч рублейц. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД города Абакана.