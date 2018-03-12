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сегодня, 13:42

Липчане «развели» жительницу Абакана на 70 тысяч рублей

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#мошенничество
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Липчане «развели» жительницу Абакана на 70 тысяч рублей

Женщина стала жертвой интернет-мошенников

Жительница Абакана разместила в Интернете объявление о продаже дома. Псевдопокупатель предложил перевести ей на карту задаток, для чего женщине нужно было подойти к ближайшему банкомату. Выполняя команды мошенника, гражданка подключила его номер телефона к своей карте и перевела в Липецкую область 70 тысяч рублейц. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД города Абакана.
2 623
#мошенничество
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Комментарии (2)

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Никита

15 минут назад
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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Система48

сегодня, 14:48
лох это судьба
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