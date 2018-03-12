В Непале потерпел крушение пассажирский самолет

Технический сбой мог стать причиной крушения пассажирского самолета US-Bangla в столице Непала. Об этом со ссылкой на администрацию воздушной гавани газета Kathmandu Post. Воздушное судно разбилось неподалеку от международного аэропорта Катманду в понедельник, 12 марта.





По данным Би-би-си, на борту могут находиться около 80 пассажиров. Газета Kathmandu Post, в свою очередь, сообщила, что 17 пассажиров были спасены и отправлены в больницу.



Предположительно, самолет после посадки съехал с взлетно-посадочной полосы, затем загорелся. В настоящее время пожарные занимаются тушением возгорания, также проводится спасательная операция.



Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета, - передает Пассажирский самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в столицу Непала Катманду, потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван, - сообщает в понедельник агентство Associated Press.По данным Би-би-си, на борту могут находиться около 80 пассажиров. Газета Kathmandu Post, в свою очередь, сообщила, что 17 пассажиров были спасены и отправлены в больницу.Предположительно, самолет после посадки съехал с взлетно-посадочной полосы, затем загорелся. В настоящее время пожарные занимаются тушением возгорания, также проводится спасательная операция.Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета, - передает "Интерфакс"