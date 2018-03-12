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От новой неизвестной эпидемии могут погибнуть миллионы людей

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#Эпидемия #здоровье #ВОЗ
От новой неизвестной эпидемии могут погибнуть миллионы людей

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция, называемая «болезнью Икс».

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, жертвами которой могут стать миллионы человек, - пишет "Российская газета".

По мнению ученых, источником смертоносной пандемии могут стать как уже известные науке патогены: например, лихорадки Зика, Ласса и Эбола, унесшие более 11 тысяч жизней, - так и неизвестная пока инфекция - ее назвали "болезнь Х". Также крайне опасными медики считают лихорадки Марбург и Крым-Конго, тяжелый респираторный синдром и его ближневосточную разновидность.

Выводы специалистов опубликовал Science Alert. Ученые советуют заранее подготовиться к борьбе с любой потенциальной угрозой, чтобы не допустить повторения трагедии, произошедшей 100 лет назад. В 1918-1919 годах от эпидемии испанского гриппа погибли до 100 миллионов человек, число заразившихся составило почти треть населения Земли.
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#Эпидемия #здоровье #ВОЗ

Комментарии (1)

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Главное - это запугать людей!!!

сегодня, 14:53
Запуганными ОЧЕНЬ легко манипулировать. Люди - вы бойтесь, а название "болезни" мы потом придумаем.
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