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Евросоюз продлил на полгода санкции против России из-за Украины

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#Евросоюз #санкции #Россия #Украина
Евросоюз продлил на полгода санкции против России из-за Украины

Европейский союз продлил действие санкций на полгода против 150 граждан и 38 компаний России в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России и Украины, - говорится в сообщении Совета организации.

Меры были введены против тех, кто, по мнению Евросоюза, "угрожает территориальной целостности Украины". Они подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки в ЕС, - передает РИА-Новости.

Согласно документу, Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить санкционный режим.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить "незаконную аннексию Крыма". По ее словам, визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции Евросоюза.

В марте индивидуальные санкции против ряда россиян продлили и США.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.

Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские санкции, а Москва — ответные ограничения.

При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.

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#Евросоюз #санкции #Россия #Украина

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