Евросоюз продлил на полгода санкции против России из-за Украины

Европейский союз продлил действие санкций на полгода против 150 граждан и 38 компаний России в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале ЕС.





Меры были введены против тех, кто, по мнению Евросоюза, "угрожает территориальной целостности Украины". Они подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки в ЕС, - передает



Согласно документу, Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить санкционный режим.



Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить "незаконную аннексию Крыма". По ее словам, визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции Евросоюза.



В марте индивидуальные санкции против ряда россиян продлили и США.



Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.



Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские санкции, а Москва — ответные ограничения.



При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.



Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России и Украины, - говорится в сообщении Совета организации.Меры были введены против тех, кто, по мнению Евросоюза, "угрожает территориальной целостности Украины". Они подразумевают заморозку активов и ограничения на поездки в ЕС, - передает РИА-Новости Согласно документу, Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить санкционный режим.Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить "незаконную аннексию Крыма". По ее словам, визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции Евросоюза.В марте индивидуальные санкции против ряда россиян продлили и США.Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма.Москва неоднократно заявляла, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Однако Евросоюз и США все же ввели антироссийские санкции, а Москва — ответные ограничения.При этом в последнее время на Западе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер.