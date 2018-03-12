В Липецке отметят юбилей двух великих композиторов концертом

Липецкая филармония приглашает на концерт «Зеркала эпохи. К юбилею Сергея Рахманинова и Эжена Изаи».

Как сообщают в управлении культуры и туризма Липецкой области, 14 марта солисты Липецкой филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов скрипачка Анастасия Ведякова и пианист Владимир Сушков представят программу из произведений композиторов-юбиляров - Эжена Изаи (1858-1931) и Сергея Рахманинова (1873-1943). Имена этих великих музыкантов широко известны во всём мире. Их объединяют эпоха с ее сломами и катаклизмами, сложный жизненный путь, но и творчество, несшее знамя романтических тенденций в революционном искусстве начала ХХ века.

На концерте прозвучат как известные произведения композиторов (Э. Изаи - для скрипки соло, С. Рахманинова - для фортепиано), так и камерные произведения этих композиторов для скрипки и фортепиано.

Программа концерта, как и предыдущие выступления дуэта Анастасии Ведяковой и Владимира Сушкова, также будет сопровождаться художественным словом и визуальным рядом. Концерт пройдет в концертном зале «Унион» им. Т.Н. Хренникова. Начало в 19.00.

Фото: www.kultura48.ru