Гражданин Армении пытался дать полицейскому мелкую взятку

За что теперь ответит в суде

Прокурор Становлянского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по обвинению гражданина в покушении на дачу мелкой взятки инспектору ДПС ГДПС ГИБДД отделения МВД России по Становлянскому району.

По версии следствия, гражданин Армении незаконно занимался трудовой деятельностью на территории Становлянского района.

Указанными обвиняемый совершил административные правонарушения по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации), ч.1 ст.18.10 коАП РФ (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу, если такие разрешение требуются в соответствии с федеральным законом).

При проверке документов инспектором территориального органа ГИБДД, выполнявшим патрулирование территории, обвиняемый, желая избежать выявления правонарушения, попытался вручить полицейскому взятку в размере 500 рублей.

Оперуполномоченный от незаконного денежного вознаграждения отказался, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности в ходе расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные по уголовному делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Мелкой признается взятка в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Мелкое взяточничество наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года, сообщает прокуратура Липецкой области.