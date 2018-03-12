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На выборах 18 марта смогут проголосовать липчане с 14 лет

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#выборы #референдум #ЖКХ
На выборах 18 марта смогут проголосовать липчане с 14 лет

Правда голосовать они смогут только по вопросам благоустройства

Как сообщают в Управлении ЖКХ Липецкой области, общественная комиссия утвердила дату проведения рейтингового голосования и перечень общественных пространств для благоустройства в городе Липецке. В бюллетене будут семь территорий, набравших более 500 голосов в ходе предварительного голосования. Наиболее удачной датой для рейтингового голосования посчитали 18 марта – в день выборов Президента РФ.

Места голосования будут находиться, по тем же адресам, что и избирательные участки, открыты они будут с 08:00 до 20:00. В бюллетень для голосования в городе Липецке вошли: Нижний парк, площадь Петра Великого, бульвар Сорокина, площадь Соборная, Театральный спуск, Комсомольский пруд, Каменный Лог и Набережная реки Воронеж. 

Также Общественная комиссия утвердила форму бюллетеня, состав счетных комиссий.

- В Липецке продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В конце 2017 года Правительством РФ были внесены изменения в правовые акты приоритетного проекта. Так, общественное пространство, которое будет благоустроено в 2018 году, должно быть определено жителями города по итогам голосования. На Общественную комиссию возложены полномочия по формированию перечня общественных территорий для голосования, а также решение вопросов по организации и проведению голосования. Кроме того, Минстроем России поставлены жесткие сроки реализации приоритетного проекта в 2018 году, - отметил начальник управления ЖКХ Валентин Кщенко.

Валентин Кущенко напомнил о необходимости максимального информирования граждан о возможности самим выбрать не только место благоустройства, но и то каким оно должно стать в результате реконструкции. Что очень важно, в рейтинговом голосовании могут участвовать не только совершеннолетние, но и подростки от 14 до 18 лет. Они ещё не имеют права выбирать Президента России, но могут и должны принять активное участие в выборе территорий, на которых именно им предстоит жить.

В городе Грязи рейтинговое голосование также состоится 18 марта, в городе Ельце - 20 марта. 
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#выборы #референдум #ЖКХ

Комментарии (4)

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Рикитави

2 минуты назад
Веду сына сегодня в школу на улице встречаю учительницу , она спрашивает пойду ли с женой на выборы,а то говорит вы в списках нашей школы и будут смотреть кто пришёл. Вот тебе и демократия.
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1398

26 минут назад
Я вот не пойму.За каким кояпом не совершенно летним голосовать?У них мозгов нет!!! А голос родителей которые скажут им за кого голосовать это не выборы Или Путинское правление теряет былую мощь?Любыми путями лишь бы Пупятина опять победила!!!!
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WAX

57 минут назад
Очень важно промыть молодеже мозги вот оно и нужно рейтинговое голосование, все это незаконно без родителей!
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эх

сегодня, 12:22
читатель, холоп отрабатывает повеление хозяев - что ни сделаешь, лишь бы привлечь внимание и отправить стадо голосовать за вечного Царя....
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