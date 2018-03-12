На выборах 18 марта смогут проголосовать липчане с 14 лет

Правда голосовать они смогут только по вопросам благоустройства

Как сообщают в Управлении ЖКХ Липецкой области, общественная комиссия утвердила дату проведения рейтингового голосования и перечень общественных пространств для благоустройства в городе Липецке. В бюллетене будут семь территорий, набравших более 500 голосов в ходе предварительного голосования. Наиболее удачной датой для рейтингового голосования посчитали 18 марта – в день выборов Президента РФ.



Места голосования будут находиться, по тем же адресам, что и избирательные участки, открыты они будут с 08:00 до 20:00. В бюллетень для голосования в городе Липецке вошли: Нижний парк, площадь Петра Великого, бульвар Сорокина, площадь Соборная, Театральный спуск, Комсомольский пруд, Каменный Лог и Набережная реки Воронеж.



Также Общественная комиссия утвердила форму бюллетеня, состав счетных комиссий.



- В Липецке продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В конце 2017 года Правительством РФ были внесены изменения в правовые акты приоритетного проекта. Так, общественное пространство, которое будет благоустроено в 2018 году, должно быть определено жителями города по итогам голосования. На Общественную комиссию возложены полномочия по формированию перечня общественных территорий для голосования, а также решение вопросов по организации и проведению голосования. Кроме того, Минстроем России поставлены жесткие сроки реализации приоритетного проекта в 2018 году, - отметил начальник управления ЖКХ Валентин Кщенко.



Валентин Кущенко напомнил о необходимости максимального информирования граждан о возможности самим выбрать не только место благоустройства, но и то каким оно должно стать в результате реконструкции. Что очень важно, в рейтинговом голосовании могут участвовать не только совершеннолетние, но и подростки от 14 до 18 лет. Они ещё не имеют права выбирать Президента России, но могут и должны принять активное участие в выборе территорий, на которых именно им предстоит жить.



В городе Грязи рейтинговое голосование также состоится 18 марта, в городе Ельце - 20 марта.