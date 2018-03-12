«Мне останется только лечь в «гроб», чтобы облегчить жизнь прокурору и администрации Липецка»

Липчанка просит у Путина квартиру на Тракторном.

В редакцию GOROD48 поступило обращение от 86-летней пенсионерки и инвалида I группы Зинаиды Рогожниковой. Женщина, постигшая в детстве ужасы фашизма, добросовестно трудившаяся всю жизнь, и ее семья не могут найти выхода из замкнутого круга равнодушия чиновников. Достигнув отчаяния, Рогожниковы попросили предать огласке их обращение на имя президента России Владимира Путина.



- Пройдя все круги «отфутболивания» от дверей чиновников, мы уже практически ни на что не надеемся. Нам очень обидно, что сегодня так жестоко поступают с ветеранами Великой Отечественной войны, - сетует сын пенсионерки Вячеслав.



А несправедливость заключается в следующем. Зинаида Рогожникова и два ее сына-пенсионера живут в аварийном доме на улице Ильича, в районе Тракторного. Женщина уже не ходит самостоятельно, ей требуется постоянный уход сиделки и консультации у врача. Казалось бы, то, что Рогожниковым выделяют новое жилье, должно было стать радостным известием. Только благоустроенная двухкомнатная квартира на улице Ангарская не устроила Рогожниковых.



- Нам на Тракторном все близко — и сиделка, и врачи, и больница. Из района Сырского Рудника нам сложно будет возить ее к докторам, найти там недорогую сиделку. Идти на уступки и менять нам квартиру на любое жилье в районе ЛТЗ не хотят. Времени и сил продавать жилье у нас нет. Кроме того, нам дали квартиру на первом этаже, а такую недвижимость дорого не продашь, - указывает Вячеслав. - После консультаций с депутатами, нам дали понять, что чиновники нарушили Конституцию, выделив нам жилье без нашего согласия. Только обращения в прокуратуру ничего не дали.



Тем временем в прокуратуре Липецкой области указывают, что единственным спорным вопросом в предоставлении новой квартиры семье Рогожниковых может стать только момент права на выкуп собственности. В целом же, ситуация развивается в абсолютно законном ключе.



- Выселение из аварийного жилого фонда собственников жилых помещений существенно отличается от порядка выселения граждан, являющихся лишь нанимателями жилого помещения. Законом предусмотрено, что предоставление собственнику жилого помещения взамен изымаемого другого жилого помещения, допускается только по соглашению сторон. В случае, если собственник не согласен с предложенным вариантом, жилое помещение изымается путем выкупа по выкупной цене. Вместе с тем, законом не предусмотрено в качестве обязательного условия предоставление собственнику другого жилого помещения взамен ветхо-аварийного, - пояснила GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - В данном случае собственнику жилья необходимо обратиться в прокуратуру области, которая проверит его доводы о неразъяснении ему возможности получения денежной компенсации взамен изымаемого жилого помещения, а также полноту и объективность проверки, проведенной ранее по его заявлению прокуратурой Октябрьского района Липецка. В случае подтверждения доводов о допущенном нарушении жилищных прав будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования для восстановления законности и наказания виновных.





Полный текст обращения, которое направлено в Администрацию Президента и Генеральную прокуратуру РФ.



«Уважаемый Владимир Владимирович!



Вынуждена к Вам обратиться за защитой своих прав инвалид 1 группы (передвигаюсь на инвалидной коляске), ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны Рогожкина Зинаида Петровна, т.к. ни администрация Липецка, ни прокуратура по Октябрьскому округу, не хотят меня услышать и защищать мои права, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья.



Владимир Владимирович, я прожила долгую и трудную жизнь. Будучи 10-летним ребенком попала на территорию, оккупированную немецкими солдатами. Немцы издевались над нами как могли, заставляли работать в полях по 18 часов, били, морили голодом, а кто сопротивлялся - расстреливали на глазах у всех. Некоторые солдаты ради развлечения стреляли поверх голов, чтобы мы быстрее работали, постоянные бомбежки, вынуждены были пить воду из котлована, в котором помимо воды, было и много крови. Вы не представляете, что я перенесла за годы войны, но дожив до этих дней, не ожидала, что наши чиновники и блюстители закона наплевательски будут относиться к своим гражданам.



Владимир Владимирович, я и мои дети являемся собственниками 2-х комнатной квартиры, расположенной на втором этаже дома по ул. Ильича г. Липецка (поселок ЛТЗ), общей площадью 41,4 кв.м. Данный дом признан аварийным и подлежащим к сносу. В 2017 году без согласования со мной администрация Липецка приобрела нам 2-х комнатную квартиру, расположенную на 1 этаже д. 31е по ул. Ангарской г. Липецка (поселок Сырский рудник). С данным решением я была не согласна, в связи с чем, попросила своего сына обратиться с заявлениями в администрацию Липецка и прокуратуру по Октябрьскому округу Липецка, но те разбираться не стали, а просто отписались, что они действуют по закону и не обязаны учитывать мое мнение, как собственника жилого помещения и инвалида 1 группы.



Владимир Владимирович, с одной стороны Вы скажите, но Вам ведь предоставили жилье общей площадью на 5 кв.м. больше, чем у меня было, что меня не забыли и не выкинули на улицу. Однако встает вопрос: где мои социальные гарантии, предусмотренные Конституцией РФ, не только как гражданина, но и как инвалида 1 группы (инвалида-колясочника), ветерана труда, ветерана Великой Отечественной войны?



Исходя из положений Конституции РФ, я как гражданин РФ и собственник изымаемой квартиры, имею полное право выбрать, где буду проживать, но по какой - то причине мэрия Липецка в отношении меня нарушает положения закона, принуждая переехать туда, где я не хочу проживать, не только из-за своих внутренних убеждений, но и в связи с определенными обстоятельствами:



- я уже не молода, передвигаюсь в инвалидном кресле и за мной нужен постоянный уход, без которого я не смогу себя чувствовать полноценным человеком, мне останется только лечь в «гроб», чтобы облегчить жизнь прокурору и администрации Липецка. В настоящий момент за мной ухаживают дети, и приходит очень хорошая женщина, которая помогает менять памперсы, приносит продукты питания, убирает квартиру, общается со мной, как с равной. При переезде в другой район города, она уже не сможет за мной ухаживать, т.к. проживает в поселке ЛТЗ. Я очень долго искала такого человека, которая не будет смотреть на меня с брезгливостью и ненавистью, для нее я Человек, нуждающийся в определенном уходе.



- необходимость в постоянном лечении и наблюдении у врача: я долго прожила в п. ЛТЗ и меня знают все врачи, а также все мои болезни. Участковый врач приходит ко мне без вызова, наблюдает за моим здоровьем, больница располагается в шаговой доступности, даже с учетом того, что я передвигаюсь в инвалидном кресле. При переезде на новое место жительства я буду вынуждена посещать больницу, которая располагается на расстоянии 1,5 км. от дома. Если здоровому человеку на преодоление этого пути уходит всего 14 минут, то я в инвалидной коляске, прыгая через различные препятствия, буду добираться 3 часа в одну сторону и то с помощью своих детей-пенсионеров, т.к. я самостоятельно не смогу даже спуститься с лестницы.



- Новый дом расположен рядом с окружным шоссе г. Липецка – это постоянный шум от проезжающих большегрузных автомобилей, много грязи, большое количество выхлопных газов, которые при смене ветра будут направлены в сторону дома, а с моим здоровьем – это противопоказано. В настоящий момент я тоже проживаю недалеко от проезжей части, но большое кол-во деревьев, находящихся в п. ЛТЗ г. Липецка, поглощают большую часть углекислого газа.



- в новом доме отсутствуют пандусы, необходимые для инвалидов-колясочников;



- территориальная удаленность нового дома от моего старого местожительства – 12 км, что исключает возможность личного общения с моими знакомыми, которые проживают в п. ЛТЗ, а следовательно, у меня будет ухудшаться здоровье из-за стресса, отсутствия общения с хорошими людьми и т.д.





Я поняла, что администрация Липецка нарушила не только мои социальные права, но и права, как собственника изымаемого жилого помещения. Они умышленно скрыли от меня информацию о том, что если я не согласна с предоставляемым жильем, то мне обязаны предоставить другое жилье или выплатить денежную компенсацию по рыночной стоимости за каждый кв.м., в том числе компенсировать затраты, связанные с переездом, временным поднаймом другого помещения, до покупки новой квартиры и т.д. Самое обидное, что прокурор по Октябрьскому округу г. Липецка, знающий законы и по своей должности обязанный защищать мои права как человека и инвалида 1 группы, ничего этого не сделал, тем самым подтверждая выводы многих людей нашей области о том, что в нашем регионе действует правило: «рука руку моет».



Владимир Владимирович, я не прошу от государства золотых дворцов, мне не нужно, чтобы администрация Липецка бесплатно предоставляла дополнительные 5 кв.м. Я просто прошу приобрести мне благоустроенное жилье в п. ЛТЗ г. Липецка, т.к. для меня это жизненно важно.

За годы своей жизни я честно заработала свою квартиру, вместе с другими жильцами дома оплачивали все коммунальные услуги, но коммунальные службы, получая наши денежные средства, не предпринимали никаких мер по защите дома от разрушений, что и привело в дальнейшем к его аварийности. Разве я виновата в этом? Если бы коммунальные службы делали свою работу в полном объеме, а администрация г. Липецка постоянно контролировала их, то и мне не надо было бы переезжать в другой дом, а государству тратить бюджетные денежные средства.



Владимир Владимирович, прошу уделить мне немного своего рабочего времени и посодействовать в получении благоустроенного жилья в поселке ЛТЗ г. Липецка".



