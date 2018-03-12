сегодня, 11:21
В Липецке отметят день первой печатной русской книги
Ежегодно липецкие муниципальные библиотеки проводят мероприятия, посвященные Дню православной книги. Он отмечается в России 14 марта в память о том, что 1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю) вышла в свет первая русская печатная книга – «Апостол» Ивана Федорова.
Протоиерей Геннадий Рязанцев – поэт, прозаик, член Союза писателей России – познакомит собравшихся с духовной поэзией и прозой.
В рамках презентации выставки состоятся выступления ансамбля духовной музыки «Псалтирь» и юных воспитанников ансамбля «Остров детства» храма преподобного Серафима Саровского, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.
Еще в рубрике
09.03.2018 13:52Культура
Сергей 13