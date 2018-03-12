Культура

сегодня, 11:21

В Липецке отметят день первой печатной русской книги

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#книги #выставка
В Липецке отметят день первой печатной русской книги

Ежегодно липецкие муниципальные библиотеки проводят мероприятия, посвященные Дню православной книги. Он отмечается в России 14 марта в память о том, что 1 марта 1564 года (14 марта по новому стилю) вышла в свет первая русская печатная книга – «Апостол» Ивана Федорова.

Центральным событием празднования станет презентация книжной выставки «Свет православной книги», которая состоится 13 марта в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина. На обширной выставке представят разнообразную литературу: о православных праздниках и обрядах, о русских святых и чудотворцах, о прославленных храмах и монастырях нашей страны; альбомы, посвященные шедеврам русской иконописи, краеведческие книги духовного содержания… В презентации выставки примет участие представитель отдела религиозного образования и катехизации Липецкой  епархии, который  расскажет о значении Дня православной книги.          

Протоиерей Геннадий  Рязанцев – поэт, прозаик, член Союза писателей России – познакомит собравшихся с духовной поэзией и прозой.

В рамках презентации выставки состоятся выступления ансамбля духовной музыки «Псалтирь» и юных воспитанников ансамбля «Остров детства» храма преподобного Серафима Саровского, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.

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#книги #выставка

Комментарии (1)

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Сергей 13

сегодня, 12:22
Одно радует,данную литературу нынешние жертвы ЕГЭ могут прочесть только под общим наркозом,на кого эта литература рассчитана и кто ее купит,я не знаю.
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