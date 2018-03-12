На выборах в Липецке будут играть «Забытые мелодии»

А ещё на избирательных участках будут торговать продуктами питания по ценам производителей.

Сегодня глава Липецка Сергей Иванов незапланированно встретился с журналистами, чтобы призвать через СМИ горожан на выборы президента России, которые состоятся 18 марта. Впрочем, глава города не ответил на вопрос о том, какую задачу поставила мэрия по проценту явки на них. "Хотим, чтобы было не хуже, чем у соседей - в Воронеже или Курске", - сказал Сергей Иванов.Липчанам обещают, что на территориях каждого избирательного участка будут работать концертные, развлекательные и познавательные площадки, рассчитанные на горожан разных возрастов. Некоторым избирателям повезет: они попадут на концерты ансамблей "Зень", "Забытые мелодии", военного оркестра. На каждом участке можно будет купить продукты питания по ценам производителей.- Это не ноу-хау. Так было всегда. Это востребовано населением, - сказал Сергей Иванов, отвечая на вопрос GOROD48 об этом архаичном способе привлечения населения на участки.Как уже сообщал GOROD48, параллельно с президентом в Липецке будут организованы голосования по выбору мест для благоустройства. На выбор представлены Комсомольский пруд, набережная реки Воронеж, Каменный лог, бульвар Виктора Сорокина, Нижний парк, Театральный спуск, площадь Ленина-Соборная.- Для нашего муниципалитета очень важны эти выборы. В городе будут открыты 205 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 407 тысяч избирателей, - сообщил мэр.В Липецке - 25 тысяч жителей, которые проживают не по месту регистрации. В мэрии сделали все, чтобы привлечь их на выборы. Муниципальные "волонтеры" обошли все дома, чтобы рассказать жильцам о возможности проголосовать на том участке, на котором живут. Семь тысяч человек из этой группы уже написали соответствующие заявления.- Как голосовать липчанам? Умом или сердцем? - спросил GOROD48 у главы Липецка.- Наши горожане всегда голосовали умом. Если мы сплотимся, мы сможем сделать больше. Мы хотим жить под мирным небом, с дорогами мирового уровня, - ответил на этот вопрос Сергей Иванов.