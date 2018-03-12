Общество

сегодня, 10:55

На выборах в Липецке будут играть «Забытые мелодии»

17 781
#Выборы
На выборах в Липецке будут играть «Забытые мелодии»

А ещё на избирательных участках будут торговать продуктами питания по ценам производителей.

Сегодня глава Липецка Сергей Иванов незапланированно встретился с журналистами, чтобы призвать через СМИ горожан на выборы президента России, которые состоятся 18 марта. Впрочем, глава города не ответил на вопрос о том, какую задачу поставила мэрия по проценту явки на них. "Хотим, чтобы было не хуже, чем у соседей - в Воронеже или Курске", - сказал Сергей Иванов.     

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Липчанам обещают, что на территориях каждого избирательного участка будут работать концертные, развлекательные и познавательные площадки, рассчитанные на горожан разных возрастов. Некоторым избирателям повезет: они попадут на концерты ансамблей "Зень", "Забытые мелодии", военного оркестра. На каждом участке можно будет купить продукты питания по ценам производителей. 

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- Это не ноу-хау. Так было всегда. Это востребовано населением, - сказал Сергей Иванов, отвечая на вопрос GOROD48 об этом архаичном способе привлечения населения на участки.

Как уже сообщал GOROD48, параллельно с президентом в Липецке будут организованы голосования по выбору мест для благоустройства. На выбор представлены Комсомольский пруд, набережная реки Воронеж, Каменный лог, бульвар Виктора Сорокина, Нижний парк, Театральный спуск, площадь Ленина-Соборная.  

- Для нашего муниципалитета очень важны эти выборы. В городе будут открыты 205 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 407 тысяч избирателей, - сообщил мэр. 

В Липецке - 25 тысяч жителей, которые проживают не по месту регистрации. В мэрии сделали все, чтобы привлечь их на выборы. Муниципальные "волонтеры" обошли все дома, чтобы рассказать жильцам о возможности проголосовать на том участке, на котором живут. Семь тысяч человек из этой группы уже написали соответствующие заявления.

- Как голосовать липчанам? Умом или сердцем? - спросил GOROD48 у главы Липецка.

- Наши горожане всегда голосовали умом. Если мы сплотимся, мы сможем сделать больше. Мы хотим жить под мирным небом, с дорогами мирового уровня, - ответил на этот вопрос Сергей Иванов.
17 781
#Выборы

Комментарии (17)

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Ты кто такой,Иванов?

34 минуты назад
Пшел нафик,самозванец.
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ха-ха-ха

42 минуты назад
когда смотрю на тербумэра - всегда смех разбирает :) а если еще и послушать - вообще помереть можно.. :)))
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гостья

сегодня, 12:36
недавно умерли двое знакомых, явно у обоих сердечный приступ...написали, что неясная причина, теперь понятно почему....куда катимся?
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гостья

сегодня, 12:31
прочитала сегодня на майл: "Госпожа Хасанова указывает, что одновременное падение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рост количества смертей от редких болезней и неизвестных причин свидетельствует о желании чиновников выполнить майские указы президента. По ее словам, сильнее всего эти показатели коррелируют в Амурской, Ивановской и Липецкой областях, а также в республике Мордовия.".......на все пойдем лишь бы исполнить указания...
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дед Пихто

сегодня, 12:23
Читать не хочется. Всё враньё. Не искренне. Это в СССР буфеты на выборах ценились, и пиво можно было попить, и артистов интересных и разных можно было послушать и посмотреть. А теперь что? Некачественными продуктами уже никого не зазвать. Пиво - эрзац, китайский концентрат. Нет разнообразия артистов, талантов не хватает. Нет такой развлекаловки. Вон, на Лужниках учитесь. На встречу с Путиным устроили народное гулянье, молодёжи организовали тусовку, детям аттракционы, развлечения, торговая сеть работала напряжённо и выгодно покупателю. Вот и народ собрали. Да и небо над нами давно не общее. У каждого свой клочок этого неба, всё зависит от достатка. Кто-то радуется солнышку, а у кого-то это солнышко появляется очень редко. Вот дороги да. Но и тут снова зависит от близости к власти. Под носом у властей всегда дороги хорошие, и по месту своего жительства власти всегда обиходят окружающее пространство. А что творится в частных секторах рядом с центром города, кошмар. Антисанитария.
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Селянин

сегодня, 12:06
Идя на выборы помните :С ЭТОГО ГОДА МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ НАЛОГ _-- За туалет на участке .... САРАЙ..БАНЮ... и за все постройки на участке. СЛАВА ПУТИНУ! УРА !
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Наследник КПСС

сегодня, 11:52
с кем сплачиваться? с теми кто путем различных махинаций продлевает агонию режима на месте?
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Разруха,

сегодня, 11:49
она в головах.
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В кэше

сегодня, 11:40
А ещё на избирательных участках будут торговать продуктами питания по ценам производителей. Сег взялас Да зачем да Зачем Вот всё что ты говоришь то печатается ржёшь
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Так и надо объявлять

сегодня, 11:40
однако, Пятерочка переезжает на избирательный участок.Афигеть,через 20 лет совок возродили.При таком ускоренном возвращении в мракобесие,не далек день,когда исчезнет туалетная бумага.
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