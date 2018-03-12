Происшествия

сегодня, 10:50

В Липецкой области автомобиль врезался в столб

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#дтп
В Липецкой области автомобиль врезался в столб

Пострадал 8-летний ребенок

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 2247 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 36, неиспользование ремней безопасности – 243, превышение скорости – 900, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 103, сообщили в  УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

9 марта в Липецке в 6.00 на автодороге Липецк – Грязи 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате с травмами он госпитализирован.

В тот же день в Данковском районе в с. Бигильдино в 19.30 на ул. Центральной 57-летний водитель ВАЗ-2106 допустил наезд на 62-летнюю женщину, которая получила смертельную травму.

10 марта в Липецке в 19.30 на пр. Победы 30-летний водитель «Опеля» допустил наезд на стоящий «Мерседес» под управлением 26-летней женщины, а затем на «Шкоду» и «Дэу-Матиз». В результате 23-летняя пассажирка «Шкоды» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

11 марта в Становлянском районе в 0.50 на автодороге «Дон» 39-летний водитель «Рено» не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В результате сам водитель и его 8-летний пассажир получили травмы.

В тот же день в Липецке в 17.00 на Воронежском шоссе 34-летняя женщина, управляя а/м «Лада Калина», допустила наезд на 28-летнюю женщину, которая получила травмы и была госпитализирована.

12 марта в Липецке в 2.00 на пр. Победы 18-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате три его пассажира, в том числе 16-летний подросток, с различными травмами госпитализированы.

1059
#дтп

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