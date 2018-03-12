Липчан зовут на кросс по лесу

На пробежку выйдут в апреле.

Липчан всех возрастов приглашают на акцию «Лесобег». Она состоится в регионе 22 апреля. Всех желающих принять участие ждут в Грязинском районе, в зоне загородных баз.



Для участников забега готовят четыре дистанции: «sport» примерно 21 км, «track» примерно 10 км ,«light» примерно 5 км и «кids» 1 км - для деток от 3 до 12 лет. Свое желание выйти на лесной кросс уже высказали порядка 20 человек, указывают организаторы забега.



В акции «Лесобег-2017» приняли участие около 150 бегунов-любителей, сообщает департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. В Грязинском лесничестве собрались любители бега из Воронежа, Орла, Тамбова, Москвы, Липецка и Ельца. «Лесобег – 2017» включал в себя две дистанции для взрослых на 10 и 21 километр и километровую дистанцию для детей. В детском забеге участвовали юные спортсмены от 4 до 12 лет. Самым маленьким участником стал полуторагодовалый малыш.