Общество

сегодня, 09:57

Липчан зовут на кросс по лесу

2 481
#кросс #лес #бег
Липчан зовут на кросс по лесу

На пробежку выйдут в апреле.

Липчан всех возрастов приглашают на акцию «Лесобег». Она состоится в регионе 22 апреля. Всех желающих принять участие ждут в Грязинском районе, в зоне загородных баз.

Для участников забега готовят четыре дистанции: «sport» примерно 21 км, «track» примерно 10 км ,«light» примерно 5 км и «кids» 1 км - для деток от 3 до 12 лет. Свое желание выйти на лесной кросс уже высказали порядка 20 человек, указывают организаторы забега.

В акции «Лесобег-2017» приняли участие около 150 бегунов-любителей, сообщает департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу. В Грязинском лесничестве собрались любители бега из Воронежа, Орла, Тамбова, Москвы, Липецка и Ельца. «Лесобег – 2017» включал в себя две дистанции для взрослых на 10 и 21 километр и километровую дистанцию для детей. В детском забеге участвовали юные спортсмены от 4 до 12 лет. Самым маленьким участником стал полуторагодовалый малыш.
2 481
#кросс #лес #бег

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Клещ

сегодня, 10:38
Давайте быстрее, проснулся, хочу жрать.
ответить

паша

сегодня, 10:14
я бы пробежался - хорошая идея!
ответить

Еще в рубрике

Проблемный долгострой нашел подрядчика
#строительство #дольщики #банкротство
1
Проблемный долгострой нашел подрядчика

23 минуты назад

Общество
На выборах в Липецке будут играть Забытые мелодии
#Выборы
13
На выборах в Липецке будут играть Забытые мелодии

45 минут назад

Общество
Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%
#выборы #явка
12
Явка на выборы в Липецкой области ожидается на уровне 63%

сегодня, 10:10

Общество
Управляющие Компании в Липецке
#ЖКХ #благоустройство #управляшки
17
Управляющие Компании в Липецке

сегодня, 10:05

Общество
Каждый третий липчанин не считает обязанностью идти на выборы
#выборы #опрос
20
Каждый третий липчанин не считает обязанностью идти на выборы

сегодня, 09:47

Общество
Ельчанка получила розу от Егора Крида
#Холостяк #Егор Крид #Ольга Ломакина
Ельчанка получила розу от Егора Крида

сегодня, 09:32

Общество