Двое липчан неудачно встретили 8 Марта

Они подарили любимым больничные хлопоты в связи с полученными обморожениями.

На минувших выходных двое жителей Липецка попали в областной ожоговый центр с обморожениями конечностей.



По словам заведующего областным ожоговым центром Ильи Копылова, двое мужчин обморозили кисти рук, поскольку длительное время находились на улице без перчаток. Причины такой безалаберности пациенты скрывают, однако практика показывает, что такие потерпевшие, как правило, были пьяны.



- К счастью, мужчины попали к нам прямо с улицы, поэтому угрозы ампутации пальцев нет. Обычно теряют конечности те пациенты, которые пытаются отогреть замерзшие кисти и стопы ног дома, используя горячую воду. Такое самолечение всегда чревато тяжелыми последствиями и последующей инвалидностью, - говорит Илья Копылов.

