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сегодня, 09:27

Больницу накажут за потерю документов

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#медицина #лекарства
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В районной больнице проверили цены на жизненно важные лекарственные препараты.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области была проведена плановая выездная проверка Хлевенской районной больницы по соблюдению обязательных требований порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

Как сообщает управление потребрынка, в ходе проведения проверки сотрудникам Управления не представлены протоколы согласования цен на часть препаратов по причине их утраты. На основании этого завершить плановую проверку, а именно проверить правильность соблюдения обязательных требований порядка ценообразования на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП не представилось возможным.

- Данное обстоятельство указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ст.19.4.1 КоАП РФ, - отмечают в управлении.
1493
#медицина #лекарства
1

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