Больницу накажут за потерю документов

В районной больнице проверили цены на жизненно важные лекарственные препараты.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области была проведена плановая выездная проверка Хлевенской районной больницы по соблюдению обязательных требований порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.



Как сообщает управление потребрынка, в ходе проведения проверки сотрудникам Управления не представлены протоколы согласования цен на часть препаратов по причине их утраты. На основании этого завершить плановую проверку, а именно проверить правильность соблюдения обязательных требований порядка ценообразования на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП не представилось возможным.



- Данное обстоятельство указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ст.19.4.1 КоАП РФ, - отмечают в управлении.

