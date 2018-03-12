Общество
сегодня, 09:22
В Липецке хотят увековечить подвиг сокольцев
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Планируется обновить прогулочную зону.
Управление Правобережным округом администрации Липецка обратилось к интернет-активистам за предложениями по проекту благоустройства зоны на Соколе — аллеи имени Смыслова. Чиновники планируют не только привести аллею в порядок, но и установить там памятный знак.
- Предполагается проделать работу по благоустройству аллеи имени Смыслова. Запланировано обновить освещение, установить детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, а также установить памятный знак сокольцам, погибшим в году Великой Отечественной войны, - раскрывает планы управление.
Поддержать проект или выступить против планов могут пользователи «Портала неравнодушных». Сбор мнений завершится к 1 апреля.
- Предполагается проделать работу по благоустройству аллеи имени Смыслова. Запланировано обновить освещение, установить детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, а также установить памятный знак сокольцам, погибшим в году Великой Отечественной войны, - раскрывает планы управление.
Поддержать проект или выступить против планов могут пользователи «Портала неравнодушных». Сбор мнений завершится к 1 апреля.
4 540
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