Общество

сегодня, 09:22

В Липецке хотят увековечить подвиг сокольцев

4 540
#благоустройство #опрос
В Липецке хотят увековечить подвиг сокольцев

Планируется обновить прогулочную зону.

Управление Правобережным округом администрации Липецка обратилось к интернет-активистам за предложениями по проекту благоустройства зоны на Соколе — аллеи имени Смыслова. Чиновники планируют не только привести аллею в порядок, но и установить там памятный знак.

- Предполагается проделать работу по благоустройству аллеи имени Смыслова. Запланировано обновить освещение, установить детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, а также установить памятный знак сокольцам, погибшим в году Великой Отечественной войны, - раскрывает планы управление.

Поддержать проект или выступить против планов могут пользователи «Портала неравнодушных». Сбор мнений завершится к 1 апреля.
4 540
#благоустройство #опрос

Комментарии (4)

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Вопросик

29 минут назад
Нео, там будут сборочные заводы , в крайнем случае литьё станин , но это мизер ! Дыши свободнее !
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Сокол

34 минуты назад
Правда? И какие заводы?
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Нео

сегодня, 10:39
Идея конечно хорошая, но район Сокола в плане благоустройства забытый и богом и местными чиновниками район, такое ощущение, что он и к городу отношения не имеет. А в ближайшем будущем, на территориях завода свободный Сокол, будут построены порядка 7-ми заводов, это конечно хорошо, но дышать намстанет ещё тяжелее. Помнится было много идей, хотели перенести туда авторынок потом построить что то вроде театра или галереи, но нет....
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Соколец

сегодня, 10:09
Вообще дело хорошее, но Смыслов погиб в Афганистане. На соколе есть площадь имени Героя Советского Союза Ксении Константиновой, отважной девочки, погибшей в Отечественную. Именно там нужно устанавливать памятник.
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