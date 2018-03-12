Полицейские раскрыли кражу телефона, телевизора и запчастей

За прошедшие сутки липецкими полицейскими раскрыто 4 ранее совершенных преступления

Сотрудниками УМВД России по г. Липецку установлен предполагаемый участник кражи сотового телефона, из сумки у 41-летней гражданки на остановке общественного транспорта станции Казинка. Им оказался неработающий 31-летний житель Липецка.

Сотрудниками ОП № 4 УМВД России поЛипецку установлен предполагаемый участник кражи телевизора, совершенной у 60-летней пенсионерки из квартиры дома по ул.Горняцкой. Им оказался неработающий 35-летний липчанин.

Сотрудниками ОП № 7 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник мошенничества, совершенного в отношении 20-летнего гражданина в сетевом магазине по ул.Шерстобитова. Им оказался неработающий 20-летний житель Липецка.

Сотрудниками ОМВД России по Елецкому району установлен предполагаемый участник кражи автозапчастей от автомобиля "Киа-Спектра", совершенной у 50-летнего гражданина из гаража в пос.Газопровод. Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний житель Ельца.