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ВМФ РФ получил возможность проводить операции на суше

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ВМФ РФ получил возможность проводить операции на суше
Военно-морской флот (ВМФ) России получил возможность вести наступательные и оборонительные операции на земле. Впервые в истории у главнокомандующего ВМФ РФ появился заместитель по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям. Как сообщили в Минобороны, до конца 2018 года в ВМФ завершится первый этап формирования интегрированной группировки сил флота, сухопутных войск, ПВО и авиации. На следующих этапах начнется переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления, продолжится их перевооружение. Ранее сухопутные силы флота должны были противодействовать десантам, защищать военно-морские базы, уничтожать корабли вероятного противника. Теперь они получили возможность наносить высокоточные удары по наземным войскам, пунктам связи и управления, инфраcтруктурным и другим сухопутным объектам, сообщают  "Известия"
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