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Липецкая область один из самых бесконфликтных регионов
«ФедералПресс» при поддержке Института стратегических коммуникаций и социальных проектов провел исследование социально-политической и экономической ситуации в регионах РФ и составил «Карту социально-политических конфликтов в федеральных округах России»
"Двенадцать регионов попали в «желтую группу» – они, хотя и не являются лидерами по количеству и напряженности конфликтных ситуаций на текущий момент, могут перейти в группу риска в дальнейшем, и необходимость тщательного мониторинга социально-экономической ситуации в этих областях также не вызывает сомнения. Это – Республика Крым, Свердловская область, Красноярский край, Москва, Самарская область, Волгоградская область, Северная Осетия, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская, Московская и Ростовская области", пишет ФедералПресс.
А вот Липецкая область в зеленой зоне благополучия в 3 и 4 квартале прошлого года. Практически бесконфликтный регион. Во всяком случае в поле зрения специалистов регион не попадал. Соседи, воронежцы, также в "зеленой зоне". Там же и белгородцы, орловцы и тамбовчане.
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