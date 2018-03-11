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Липецкая область один из самых бесконфликтных регионов

8 339
#рейтинг #конфликты
Липецкая область один из самых бесконфликтных регионов

«ФедералПресс» при поддержке Института стратегических коммуникаций и социальных проектов провел исследование социально-политической и экономической ситуации в регионах РФ и составил «Карту социально-политических конфликтов в федеральных округах России»

"Карта конфликтов" окрашена в разные цвета. Так красный означает зону интенсивных конфликтов. В "красную зону" попали Краснодарскиий край, Дагестан, Нижегородская, Ростовская область. Это и отставки, скандалы в местной политике, невыплата зарплат и коррупция, забастовки.

"Двенадцать регионов попали в «желтую группу» – они, хотя и не являются лидерами по количеству и напряженности конфликтных ситуаций на текущий момент, могут перейти в группу риска в дальнейшем, и необходимость тщательного мониторинга социально-экономической ситуации в этих областях также не вызывает сомнения. Это – Республика Крым, Свердловская область, Красноярский край, Москва, Самарская область, Волгоградская область, Северная Осетия, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Томская, Московская и Ростовская области", пишет ФедералПресс.

А вот Липецкая область в зеленой зоне благополучия в 3 и 4 квартале прошлого года. Практически бесконфликтный регион. Во всяком случае в поле зрения специалистов регион не попадал. Соседи, воронежцы, также в "зеленой зоне". Там же и белгородцы, орловцы и тамбовчане.
8 339
#рейтинг #конфликты

Комментарии (8)

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Александр

2 минуты назад
мизантроп, Не сдерживай себя, сделай.
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мизантроп

12 минут назад
очень хочется морды многим начистить..но я себя сдерживаю, ради рейтинга.
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РУСБОР

22 минуты назад
Народ и власть едины...Власть властвует как ей удобно, а народ терпит пока терпится.... Идиллия. И всё во время кризиса, санкций , происков госдепа, угроз игил,хорошей работы центра Э и фсб....плюсом прогресса пропаганды....
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Неавтофанат

35 минут назад
В Нижегородской области промышленность на подъёме. "Газели" все знают, сделано для России и в России. Скоро над головой что-то новенькое увидим. Построили стадион для ЧМ-18, спорт у горожан не для галочки. Информация о мероприятиях проходит ДО события, а не после. Проблем в 1,5 миллионом городе больше, чем в недомегаполисе и народ не сопит в тряпочку, требует решения. Уже четвёртый мэр слетел с тумбочки за 12 лет, кто-то под суд пошел. Что у нас в зелёной области произведено под своей маркой? Сталь мимо кассы сразу за бугор, только чижелый дух остается. Где нужные ЖКХ тракторишки? Автобусы обещали строить, кто помнит?
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Афтор

38 минут назад
Гость, а это у нас хорошо развивается "конфликтный туризм"
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Алкаш

41 минуту назад
А что тербунаторам конфликтовать между собой? Они захватили власть и дружно грабят народ.
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Гость

50 минут назад
Эй афтор, чуть ниже писал, липчане измолотили крымчанина, какой же теперь после этого не конфликтный регион?
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Юрий Нелужков

52 минуты назад
Ох, давно так не смеялся! Конечно бесконфликтный! Добричская мафия крепко держится))
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