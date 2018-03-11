В Липецке отметили день рождения Шарля Перро

Знаменитому сказочнику исполнилось 390 лет

Юбилею французского сказочника посвятили сотрудники библиотечно-информационного центра «Рудничный» литературный час «По следам сказок Шарля Перро».



Ребята познакомились с творчеством Перро, совершили литературное путешествие по французским сказкам, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, играли в игру «Узнай героя». С удовольствием посмотрели отрывки из фильма «Золушка», снятого в 1947 г. Их познакомили с выставкой «А на книжной полке чудеса живут», сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.



"Прошло уже 390 лет со дня рождения Шарля Перро, но его сказки до сих пор помнят и читают дети всего мира, они популярны и любимы в каждой семье. Благодаря его таланту весь мир познакомился с Красной Шапочкой, Спящей красавицей, Котом в сапогах, Золушкой. Он был одним из первых писателей, кто сделал сказку литературным жанром", отметили в МУ «Централизованная библиотечная система Липецка».

