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сегодня, 17:41

В Липецке отметили день рождения Шарля Перро

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#Шарль Перро
В Липецке отметили день рождения Шарля Перро

Знаменитому сказочнику исполнилось 390 лет

Юбилею французского сказочника посвятили сотрудники библиотечно-информационного центра «Рудничный» литературный час «По следам сказок Шарля Перро».

Ребята познакомились с творчеством Перро, совершили литературное путешествие по французским сказкам, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, играли в игру «Узнай героя». С  удовольствием посмотрели  отрывки из фильма «Золушка», снятого в 1947 г. Их познакомили с выставкой «А на книжной полке чудеса живут», сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.

"Прошло уже 390 лет со дня рождения Шарля Перро, но его сказки до сих пор помнят и читают дети всего мира, они популярны и любимы  в каждой семье. Благодаря  его таланту  весь мир познакомился с Красной Шапочкой, Спящей красавицей, Котом в сапогах, Золушкой. Он был одним из первых писателей, кто сделал сказку литературным жанром", отметили в МУ «Централизованная библиотечная система Липецка».
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#Шарль Перро

Комментарии (5)

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Приходи, сказка!

14 минут назад
В Липецкой области своих сказочников полно. В руководстве областью сплошные сказочники. Глава уже 25 лет сказки рассказывает, обслушаешься. То он метро воздушное обещает, то порт в Задонске. Теперь ясно у кого они научились.
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Боцман

43 минуты назад
Сказочников и у нас хватает, только телек включи.
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Неавтофанат

сегодня, 18:05
Повезло человеку! Родился в эпоху дешёвых бумажных книг. А вот Гомер свои поэмы заучивал наизусть и рассказывал слушателям. Те тоже запомнили и устно рассказывали 700-страничные поэмы. Солженицын свою сказку в 3-томах "Архипелаг ГУЛАГ" запомнил на всю жизнь, т.к. записи в лагере отняли и пришлось восстанавливать по памяти.
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Нонка

сегодня, 18:04
Дети всей земли читают его сказки А мы вот читаем и слушаем сказки не хуже детей и совсем скоро проголосуем за их содержание
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Без меня отметили?

сегодня, 17:53
Почему именинник меня не пригласил?
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