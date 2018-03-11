сегодня, 17:36
16 улиц, две школы и детский сад останутся без воды
В понедельник в Липецке пройдут ремонтные работы на водопроводе
АО "ЛГЭК" сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 12 марта будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:
с 10:00 до 20:00 ул.Писарева,37 (школа №37); ул.Светлова,29 (школа-интернат); ул.Ярославская, 13 (детский сад №12);
частный сектор: ул.Писарева; ул.Постышева; ул.Олимпийская; ул.Варшавская; ул.Зорге; ул.Бурлакова; ул.Добровская; ул.Патриотическая; ул.Дачная; ул.Комсомольская; ул.Тихая; ул.Светлова; ул.Ярославская; ул. 1-я Лесная; ул. Артёма; ул. Железногорская.
Подвоз воды по заявкам жителей.