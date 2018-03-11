В Липецкой области будут развивать медицинский и семейный туризм

Наша область в ближайшем будущем сможет претендовать на лидирующие позиции в этой сфере.

Продолжает свою работу XIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет". Второй день выставки открылся встречей, которая прошла сегодня утром в формате бизнес-завтрака на стенде Липецкой области. На встрече присутствовали представители Белгородской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Липецкой областей. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в ходе завтрака обсуждались перспективы развития медицинского туризма, предложения семейного и корпоративного отдыха. На открытии мероприятия с приветственным словом выступил первый заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области Андрей Тимохин. Впервые тема медицинских туров, как одной из возможностей увеличения турпотока в регион, рассматривалась на конференции, посвященной лечебно-оздоровительному туризму, которая прошла в Липецке осенью прошлого года. Наша область в ближайшем будущем сможет претендовать на лидирующие позиции в этой сфере и составить конкуренцию тем регионам, в которых медицинский туризм развивается уже не первый год. В Липецкой области успешно действуют многопрофильные лечебные учреждения, оснащенные современным оборудованием, где трудятся прекрасные специалисты с большим опытом работы. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Заключены соглашения с несколькими клиниками. Эти компании подготовили специальные предложения по оказанию врачебной помощи туристам, которые были рассмотрены на деловом завтраке. Продолжилось мероприятие обсуждением тенденций развития семейного туризма на территории Липецкой области. Прошла презентация мест отдыха и фестиваля исторической реконструкции и нескольких событийных фестивалей и портала для профессионалов турбизнеса. В деловом завтраке также приняли участие представители туркомпаний и организаций, заинтересованных в развитии медицинского и корпоративного туризма из других регионов. Состоялось обсуждение новых перспективных проектов и заключение партнерских соглашений о совместной деятельности. Как сообщает Липецкий областной центр событийного туризма, важнейшим событием первого дня выставки стала презентация туристического проекта «Русская Черта» и подписание соглашения о намерениях в сфере регионального взаимодействия по вопросу реализации проекта с представителями Липецкой, Белгородской, Тамбовской и Воронежской областей. Проект «Русская черта» включает уже существующие и разрабатываемые туристические маршруты на территории этих регионов. Разработкой это проекта в нашем регионе занимаются специалисты археологического парка «Аргамач», расположенного в Елецком районе. В планах создателей «Русской Черты» - объединить пешие, авто-, вело- и водные маршруты, заповедники, архитектурные памятники, музеи и другие туристические объекты в единый бренд, работающий на все регионы-участники и привлекающий туристов за счет самобытности наполнения и хорошо развитой инфраструктуры. В качестве связующей нити историко-культурного и природного наследия липецкой земли должна стать Белгородская засечная черта. Это памятник русской истории, археологии и природы, образец старинной фортификации. Крепости, рвы, засеки, естественные и рукотворные оборонительные сооружения «Черты» протянулась на 800 км по Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской области. В рамках работы «Интурмаркета-2018» также состоялись презентации туристического потенциала Лебедяни и туристского маршрута «Православные святыни Лебедянского края», фестиваля «Яблочный край, ягодный рай», международного молодежного фестиваль исторической реконструкции «Русборг», новых турмаршрутов в Дом романовской игрушки, возможностях отдыха в археологическом парке «Аргамач» и усадьбе «Скорняково-Архангельское». Сегодня же посетителям представили фестивали «Антоновские яблоки», «Раненбургское застолье» и «Казачья застава». Много внимания было уделено елецким музеям и популярным туристическим маршрутам. Также гостям рассказали о развитии паломнического туризма на липецкой земле. Весь день работали дегустационные площадки, где можно попробовать и приобрести сыр, мёд, яблоки, наливки и молочную продукцию. Посетители стенда Липецкой области смогли принять участие в мастер-классе по плетению елецкого кружева. Сразу после завершения трехдневной программы «Интурмаркет-2018» делегация Липецкой области примет участие в еще одной выставке международного масштаба, в большей степени ориентированной на развитие делового сотрудничества - московской международной туристической выставке MITT. На ее площадках Центр событийного туризма также представит достижения Липецкой области в индустрии гостеприимства. Фото kultura48.ru