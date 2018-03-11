«Пришел марток, надевай семь порток»: в Липецкой области ночью до -19

Днем от 3 до 8 градусов ниже нуля

12 марта под влиянием юго-западной периферии антициклона осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 9-11 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

12 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 5-10 м/сек. Температура ночью от 9-14 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем 3-8 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 14-16 мороза, днем 5-7 градусов мороза.

12 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 22 градуса мороза.