Общество

сегодня, 16:40

Липчанка пожаловалась на торговлю просрочкой

2 672
#просрочка #торговля

На телефон "горячей линии" поступило сообщение о реализации продуктов с истекшим сроком годности.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка, сразу два обращения поступили сегодня на телефон "горячей линии".

Так, на телефон горячей линии поступила жалоба от жительницы Липецка по вопросу стихийной торговли около магазина «Старт», а также обращение ещё от одной жительницы Липецка с информацией о реализации в одном из магазинов на проспекте Победы продуктов с истекшим сроком годности. Информация доведена до начальников отделов, курирующих данные направления, для принятия мер.

Завышения цен в предприятиях розничной торговли села Хлевное при проведении мониторинга на социально-значимые продукты питания не зафиксировано.
2 672
#просрочка #торговля

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вы то работаете

сегодня, 17:54
Вы то работаете , полностью с вами согласна каждый пусть займётся свом делом доброжелатили небось конкурента своего уберает
ответить

Вы то работаете

сегодня, 17:49
И наверно живете в том районе а та тетя вышла торговать ей наверно кушать тоже охото весна приходи быстрей таким как вы бедет чем заняться а то лезете в чужие дела от безделья
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область один из самых бесконфликтных регионов
#рейтинг #конфликты
7
Липецкая область один из самых бесконфликтных регионов

сегодня, 17:54

Общество
В Липецке отметили день рождения Шарля Перро
#Шарль Перро
5
В Липецке отметили день рождения Шарля Перро

сегодня, 17:41

Общество
16 улиц, две школы и детский сад останутся без воды
16 улиц, две школы и детский сад останутся без воды

сегодня, 17:36

Общество
В Липецкой области будут развивать медицинский и семейный туризм
#туризм
12
В Липецкой области будут развивать медицинский и семейный туризм

сегодня, 17:03

Общество
В липецком кафе сегодня изъяли 55 бутылок алкоголя
#алкоголь #кафе
2
В липецком кафе сегодня изъяли 55 бутылок алкоголя

сегодня, 16:49

Общество
Липчане приняли участие в благотворительном марафоне
#благотворительность
Липчане приняли участие в благотворительном марафоне

сегодня, 15:18

Общество