Липчанка пожаловалась на торговлю просрочкой

На телефон "горячей линии" поступило сообщение о реализации продуктов с истекшим сроком годности.

Как сообщает региональное управление потребительского рынка, сразу два обращения поступили сегодня на телефон "горячей линии".



Так, на телефон горячей линии поступила жалоба от жительницы Липецка по вопросу стихийной торговли около магазина «Старт», а также обращение ещё от одной жительницы Липецка с информацией о реализации в одном из магазинов на проспекте Победы продуктов с истекшим сроком годности. Информация доведена до начальников отделов, курирующих данные направления, для принятия мер.



Завышения цен в предприятиях розничной торговли села Хлевное при проведении мониторинга на социально-значимые продукты питания не зафиксировано.