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Труп школьницы в Петербурге нашли с пакетом на голове‍

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Труп школьницы в Петербурге нашли с пакетом на голове‍

Погибшей оказалась 17-летняя ученица 11 класса одной из школ Петербурга

Одиннадцатиклассницу обнаружили мертвой в Калининском районе Петербурга, - сообщает Фонтанка.ру. Тело 17-летней девушки с надетым на голову полиэтиленовым пакетом нашли в её квартире вечером 10 марта.

Девушка училась в одиннадцатом классе гимназии, жила вместе с 45-летней матерью. Предположительно, у школьницы были вьетнамские корни. На данный момент следователями устанавливается точная причина гибели школьницы.

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