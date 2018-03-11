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В Азербайджане в ДТП с автобусом пострадали 19 школьников‍

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В Азербайджане в ДТП с автобусом пострадали 19 школьников‍

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

Микроавтобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Азербайджане, пострадали 19 человек, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, передают «Известия».

Микроавтобус перевозил девятиклассников на выпускные экзамены и в Евлахском районе столкнулся с автомобилем «Газ-53». По уточнённым данным, все пострадавшие оказались школьниками 2003 года рождения, 14 из них поместили в центральную клиническую больницу Евлаха, еще пять человек помещены в Центральную клиническую больницу Мингячевира, двоих пострадавших доставят в больницы Баку.
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