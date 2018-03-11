Общество

сегодня, 14:25

Липчане просят продлить два автобусных маршрута

10 1409
#инициатива #транспорт
6
Липчане просят продлить два автобусных маршрута

Инициатива касается муниципального транспорта.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Проскурина вынесла на суд липчан предложение продлить два автобусных маршрута - №№ 39 и 44. Женщина считает, что эти автобусы стоит пустить до центрального Рынка или железнодорожного вокзала.

- У жителей Сселок и Желтых Песков нет ни одного автобуса, на котором можно было бы доехать без пересадок дальше, чем Заводская площадь. Очень многие дети ездят в городские школы. Все микрорайоны на сегодняшний день имеют продленные маршруты, а Сселки и Пески только на бумаге называются городской чертой, - делает акцент Елена.

За предложение липчанки уже проголосовали 42 пользователя. Если к 7 апреля их число достигнет 500, то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
10 1409
#инициатива #транспорт
6

Комментарии (10)

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Ссёлки

21 минуту назад
Пусть хотя бы продлят автобус №44.Он ходит раз в час,будет достаточно.
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Липчанин

31 минуту назад
Давайте сразу до Елецкого!
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Липка

40 минут назад
Да, я за продление маршрутов №39 и №44....!!!! ОЧЕНЬ НАДО ПРОДЛИТЬ!!!!
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Юлия

сегодня, 16:07
Я обеими руками за продление маршрутов 39 и 44!!!
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Алкаш

сегодня, 15:53
Задалбали уже своими автобусами. Скоро уже метро в Липецке будет. Совсем уже скоро. Королёв говорил, что 1 апреля.
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Не только этот маршрут

сегодня, 15:06
В прошлом году из-за ремонта авто несколько раз добирался на сад и обратно на общественном транспорте по маршруту №16.А проходит этом маршрут с 10 мкр до так называемых садов Мичурина,а проще говоря с 10 мкр,через всякие базы на Универсальном проезде,мимо кладбища КТЗ практически до выезда на Тамбовку. Там всего 7 или 8 остановок,ездят на 95 % пенсионеры, проезд в прошлом году был 16 руб.НО вся беда в том, что этот маршрут ТОЛЬКО ЛЕТНИЙ и только с 7.00 до 19.30.А потом-ХЗ как!!!Понятно,что с пенсионеров до хрена денег не соберешь, тем более они ездят за 8,50 руб в основном,НО ведь это ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, которые в большинстве своем даже не знают куда и кому пожаловаться на эту хрень! И на "сладкое"-АВТОБУС ОДИН!!!!!! Ну чего за фигня??!!Мы все будем старыми и немощными,зачем глумиться над этой категорией людей????В этом году спецом поезжу несколько раз,если ничего не изменится-найду среди дедов-бабок союзников-а я из ТОЧНО найду-и выложу это издевательство в сеть!!!Лядство!
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Вован

сегодня, 14:52
Так пожалуй было бы получше
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Лариса Алексеевна

сегодня, 14:50
Присоединяюсь к заявлению о продлении маршрутов 39 и 44 автобусов. Срочно!!!!
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Ирина

сегодня, 14:42
Действительно, очень необходимо продлить маршруты 39 и 44 автобусов.
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Александр

сегодня, 14:31
Пустите автобус на Венеру
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