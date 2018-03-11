Общество
сегодня, 14:25
Липчане просят продлить два автобусных маршрута
10 1409
Инициатива касается муниципального транспорта.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Проскурина вынесла на суд липчан предложение продлить два автобусных маршрута - №№ 39 и 44. Женщина считает, что эти автобусы стоит пустить до центрального Рынка или железнодорожного вокзала.
- У жителей Сселок и Желтых Песков нет ни одного автобуса, на котором можно было бы доехать без пересадок дальше, чем Заводская площадь. Очень многие дети ездят в городские школы. Все микрорайоны на сегодняшний день имеют продленные маршруты, а Сселки и Пески только на бумаге называются городской чертой, - делает акцент Елена.
За предложение липчанки уже проголосовали 42 пользователя. Если к 7 апреля их число достигнет 500, то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
- У жителей Сселок и Желтых Песков нет ни одного автобуса, на котором можно было бы доехать без пересадок дальше, чем Заводская площадь. Очень многие дети ездят в городские школы. Все микрорайоны на сегодняшний день имеют продленные маршруты, а Сселки и Пески только на бумаге называются городской чертой, - делает акцент Елена.
За предложение липчанки уже проголосовали 42 пользователя. Если к 7 апреля их число достигнет 500, то идею рассмотрят в мэрии Липецка.
10 1409
Ссёлки
Липчанин
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