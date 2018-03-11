Общество
сегодня, 13:32
Жадную липчанку высмеяли в соцсетях
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Женщина захотела получить материнский капитал без детей.
Волну искрометной и недоумевающей критики вызвал пост в липецком паблике потребителей. Женщина под маской инкогнито поинтересовалась, как можно получить причитающейся ей от государства материнский капитал, если она и рожать не хочет, и мужа нет. Деятельные липчане выдали массу «добрых советов» той, что видит в появлении детей только средство обеспечить свою жизнь.
- Попробуйте позвонить в Фонд Будущая мама. Сейчас по программе «Несбывшееся материнство» выделяют 342000 из материнского капитала на развитие личности и стимуляцию мозгового кровообращения. Кроме того, в Министерстве Яжитакмать выдают сертификаты «Всё равно рожу» на обследование и выявление умственных способностей, - советует Виктория. - Вы разве не слышали о программе «Авансовый капитал» от фонда «Не рожала - не баба»???
- Если нет мужа - это не проблема, а вот отсутствие детей - серьезная загвоздка, - считает Екатерина.
- Вы случайно не подскажете, как сидеть дома, ничего не делать, и чтоб мне через окно деньги кидали тысяч по 200 в месяц? Или чтоб мне из федерального бюджета выделялись деньги, потому, что работа это не моё? – делится своей «бедой» Оксана.
- Это все Бузова со своим концертом, - рассуждает Наталья, а с ней соглашаются 25 человек.
- Попробуйте позвонить в Фонд Будущая мама. Сейчас по программе «Несбывшееся материнство» выделяют 342000 из материнского капитала на развитие личности и стимуляцию мозгового кровообращения. Кроме того, в Министерстве Яжитакмать выдают сертификаты «Всё равно рожу» на обследование и выявление умственных способностей, - советует Виктория. - Вы разве не слышали о программе «Авансовый капитал» от фонда «Не рожала - не баба»???
- Если нет мужа - это не проблема, а вот отсутствие детей - серьезная загвоздка, - считает Екатерина.
- Вы случайно не подскажете, как сидеть дома, ничего не делать, и чтоб мне через окно деньги кидали тысяч по 200 в месяц? Или чтоб мне из федерального бюджета выделялись деньги, потому, что работа это не моё? – делится своей «бедой» Оксана.
- Это все Бузова со своим концертом, - рассуждает Наталья, а с ней соглашаются 25 человек.
8 2348
к сожалению согражданин
Animal planet
WAX
Юрий Нелужков
Вопросик
А сейчас таких много
Кукушке
потребитель48