Общество

сегодня, 13:32

Жадную липчанку высмеяли в соцсетях

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#материнский капитал #дети #троллинг
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Жадную липчанку высмеяли в соцсетях

Женщина захотела получить материнский капитал без детей.

Волну искрометной и недоумевающей критики вызвал пост в липецком паблике потребителей. Женщина под маской инкогнито поинтересовалась, как можно получить причитающейся ей от государства материнский капитал, если она и рожать не хочет, и мужа нет. Деятельные липчане выдали массу «добрых советов» той, что видит в появлении детей только средство обеспечить свою жизнь.

- Попробуйте позвонить в Фонд Будущая мама. Сейчас по программе «Несбывшееся материнство» выделяют 342000 из материнского капитала на развитие личности и стимуляцию мозгового кровообращения. Кроме того, в Министерстве Яжитакмать выдают сертификаты «Всё равно рожу» на обследование и выявление умственных способностей, - советует Виктория. - Вы разве не слышали о программе «Авансовый капитал» от фонда «Не рожала - не баба»???

- Если нет мужа - это не проблема, а вот отсутствие детей - серьезная загвоздка, - считает Екатерина.

- Вы случайно не подскажете, как сидеть дома, ничего не делать, и чтоб мне через окно деньги кидали тысяч по 200 в месяц? Или чтоб мне из федерального бюджета выделялись деньги, потому, что работа это не моё? – делится своей «бедой» Оксана.

- Это все Бузова со своим концертом, - рассуждает Наталья, а с ней соглашаются 25 человек.
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#материнский капитал #дети #троллинг
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Комментарии (8)

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к сожалению согражданин

27 минут назад
такие недоумки достойны такого государства
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Animal planet

27 минут назад
потребитель48полностью с вами согласен. А по теме статьи,так это наверное был просто стеб.
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WAX

45 минут назад
А что Государство никто не высмеивает где для людей создали условия когда детей рожают из за денег.
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Юрий Нелужков

53 минуты назад
А сейчас таких много, а что, разве уже не так??? Какого-то "делягу" ведь суд уже признавал банкротом и освобождал от бремени выплаты долгов! Нам с тобой нельзя, а "кое-кому" можно...
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Вопросик

сегодня, 13:59
На фоне Эйфелевой башни С айфона селфи забубашим А на фигаж еще нам наш Вояж !
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А сейчас таких много

сегодня, 13:56
Есть дебилы которые бухают и думают что они блатные !) Есть маменькины сынки, есть просто раскайфованные через-чур ! Таких много и с каждым годом всё больше. Потом они во власти начнут появляться. Скажет я вот без отчётности взял 10 миллионов себе, а что, а мне надо же. Не судите меня, возвращать я не собираюсь но мне же надо!
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Кукушке

сегодня, 13:53
Зашейте ей родовое отверстие, чтобы только водичка текла и всё)
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потребитель48

сегодня, 13:49
майер и заречный пе дики
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