Общество

сегодня, 13:03

Липчанин предлагает закрепить в законе права лошадей

6 336
#инициатива #лошади
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Липчанин предлагает закрепить в законе права лошадей

И не допускать работу коней в цирках.

Пользователь сервиса гражданских идей «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на голосование предложение защитить законом права лошадей. Липчанин считает, что кони должны быть защищены от жестокости, работы в цирке, а конный спорт стоит запретить.

- <Считаю нужным > ввести закон о запрете конного спорта, цирковых выступлений лошадей. Ввести закон о защите прав лошади, запрете жестоких методов обучения и обращения в хозяйстве и бизнесе, запрете применения железа. Железные удила, выбитые зубы, стремена, плетки, хлысты, шпоры, вывернутый позвоночник для упряжи в тройке, просто уничтожают их организм, мозг, разрывают при нагрузке их сухожилия и мышцы. Они даже пожаловаться не могут, только глаза огромные, полные боли, - трогательно описывает муки животных липчанин.

Практической пользой внедрения инициативы житель Липецкой области считает решение сразу нескольких задач: защита лошади от жестокого позорного спорта, жестокого обращения в частном хозяйстве, в бизнесе, фермерском хозяйстве, в военных условиях; обучение населения правильным отношениям с лошадью, обучение ими лошади; развитие душ детей общением с лошадью, применение лошади в исцелении больных; развитие в России общества любителей и знатоков лошадей.

Для обсуждения закона о защите лошадей на федеральном уровне проекту липчанина нужно набрать 100 000 голосов «за». На это у инициативы срок до 6 марта 2019 года.
6 336
#инициатива #лошади
1

Комментарии (6)

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Андрей

40 минут назад
Не присваивай чужую славу!!! Был уже человек, уравнявший в правах лошадей с людьми!))). Римский император Калигула
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Глупая

сегодня, 13:56
Женщина.
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Шариков

сегодня, 13:45
Лошадь животное благородное , вот коты !.......
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321

сегодня, 13:30
Весна.обострение.Других слов нет.
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Гость

сегодня, 13:29
Может сначала людей защитим,как в других цивилизованных странах сделаем свободную продажу оружия.
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ограниченная.инициатива

сегодня, 13:29
а почему только лошадей?? что за дискриминация! чем ишаки и ослы хуже? коровам и козам тоже свободу!
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