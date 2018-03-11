Общество
сегодня, 13:03
Липчанин предлагает закрепить в законе права лошадей
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И не допускать работу коней в цирках.
Пользователь сервиса гражданских идей «Российская общественная инициатива» из Липецкой области вынес на голосование предложение защитить законом права лошадей. Липчанин считает, что кони должны быть защищены от жестокости, работы в цирке, а конный спорт стоит запретить.
- <Считаю нужным > ввести закон о запрете конного спорта, цирковых выступлений лошадей. Ввести закон о защите прав лошади, запрете жестоких методов обучения и обращения в хозяйстве и бизнесе, запрете применения железа. Железные удила, выбитые зубы, стремена, плетки, хлысты, шпоры, вывернутый позвоночник для упряжи в тройке, просто уничтожают их организм, мозг, разрывают при нагрузке их сухожилия и мышцы. Они даже пожаловаться не могут, только глаза огромные, полные боли, - трогательно описывает муки животных липчанин.
Практической пользой внедрения инициативы житель Липецкой области считает решение сразу нескольких задач: защита лошади от жестокого позорного спорта, жестокого обращения в частном хозяйстве, в бизнесе, фермерском хозяйстве, в военных условиях; обучение населения правильным отношениям с лошадью, обучение ими лошади; развитие душ детей общением с лошадью, применение лошади в исцелении больных; развитие в России общества любителей и знатоков лошадей.
Для обсуждения закона о защите лошадей на федеральном уровне проекту липчанина нужно набрать 100 000 голосов «за». На это у инициативы срок до 6 марта 2019 года.
- <Считаю нужным > ввести закон о запрете конного спорта, цирковых выступлений лошадей. Ввести закон о защите прав лошади, запрете жестоких методов обучения и обращения в хозяйстве и бизнесе, запрете применения железа. Железные удила, выбитые зубы, стремена, плетки, хлысты, шпоры, вывернутый позвоночник для упряжи в тройке, просто уничтожают их организм, мозг, разрывают при нагрузке их сухожилия и мышцы. Они даже пожаловаться не могут, только глаза огромные, полные боли, - трогательно описывает муки животных липчанин.
Практической пользой внедрения инициативы житель Липецкой области считает решение сразу нескольких задач: защита лошади от жестокого позорного спорта, жестокого обращения в частном хозяйстве, в бизнесе, фермерском хозяйстве, в военных условиях; обучение населения правильным отношениям с лошадью, обучение ими лошади; развитие душ детей общением с лошадью, применение лошади в исцелении больных; развитие в России общества любителей и знатоков лошадей.
Для обсуждения закона о защите лошадей на федеральном уровне проекту липчанина нужно набрать 100 000 голосов «за». На это у инициативы срок до 6 марта 2019 года.
6 336
Андрей
Глупая
Шариков
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Гость
ограниченная.инициатива