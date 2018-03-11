Украинский националист Ярош планирует захватить Кубань и Воронеж‍

После «зачистки» Донбасса и возвращения Крыма в состав Украины, Киеву необходимо захватить следующие российские регионы: Кубань, Ростовскую область и Воронеж, заявил экс-глава украинского «Правого сектора», запрещенного в России, - об этом заявил Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK.





Украине для победы, по словам Яроша, необходимо зачистить Донбасс и Крым от "антигосударственного элемента".



"Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента <…> Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года", — сказал экс-лидер "Правого сектора"*.



После этого, по словам Яроша, можно будет подумать о захвате территорий России. "Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж", — заявил Ярош, выразив мнение, что у Украины есть потенциал для завоевания этих территорий.



Ранее командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что конфликт на востоке Украины должен закончиться "как минимум" на российской границе. Он добавил, что сам хотел бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы, а именно до станции метро "Сухаревская". Таким образом он намекнул на собственную фамилию, - передает Бывший глава "Правого сектора"*, основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда территории России. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.Украине для победы, по словам Яроша, необходимо зачистить Донбасс и Крым от "антигосударственного элемента"."Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента <…> Это возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года", — сказал экс-лидер "Правого сектора"*.После этого, по словам Яроша, можно будет подумать о захвате территорий России. "Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области), Воронеж", — заявил Ярош, выразив мнение, что у Украины есть потенциал для завоевания этих территорий.Ранее командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что конфликт на востоке Украины должен закончиться "как минимум" на российской границе. Он добавил, что сам хотел бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы, а именно до станции метро "Сухаревская". Таким образом он намекнул на собственную фамилию, - передает РИА-Новости