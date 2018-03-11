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Рогозин рассказал о доработке МиГ-31 параллельно с созданием «Кинжала»‍

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#МиГ-31 #Рогозин
Рогозин рассказал о доработке МиГ-31 параллельно с созданием «Кинжала»‍

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что модернизация истребителя-перехватчика МиГ-31 шла параллельно с разработкой гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Кинжал». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Модернизация истребителя-перехватчика МиГ-31 ВКС России происходила параллельно с разработкой гиперзвуковой аэробаллистической ракеты для комплекса "Кинжал". Об этом сообщил в воскресенье вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия", - написал Рогозин в своем Twitter.

Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал", ракета поразила цель на полигоне. Пуск подтвердил тактико-технические характеристики и временные показатели авиационного ракетного комплекса "Кинжал", в который входят истребитель-перехватчик МиГ-31 и новейшая гиперзвуковая ракета.

"Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей. Как отмечают в Минобороны, благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

С 1 декабря прошлого года первое авиационное формирование, оснащенное комплексом "Кинжал", приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатываются основы его боевого применения, - передает ТАСС.
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#МиГ-31 #Рогозин

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