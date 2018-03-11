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Американская журналистка заявила о наличии у Путина какой-то информации на Трампа
У президента России Владимира Путина есть "какая-то информация" о Дональде Трампе, которую американский президент не хотел бы предавать огласке, - заявила журналистка NBC Мегин Келли, которая ранее взяла интервью у российского лидера.
"Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа", — приводит The Hill слова журналистки. Келии не уточнила, на каком основании она сделала такое предположение.
Она добавила, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана со скандальным досье с "компроматом".
"Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США", — отметила она.
Специальный независимый прокурор Роберт Мюллер ведет расследования приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией. Эти версии отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.
В интервью Мегин Келли Владимир Путин заявил, что России незачем было вмешиваться в американские выборы, при этом сами Соединенные Штаты не скрывают вмешательства в российский избирательный процесс, - передает РИА-Новости.
"Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа", — приводит The Hill слова журналистки. Келии не уточнила, на каком основании она сделала такое предположение.
Она добавила, что если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, едва ли она как-то связана со скандальным досье с "компроматом".
"Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США", — отметила она.
Специальный независимый прокурор Роберт Мюллер ведет расследования приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией. Эти версии отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.
В интервью Мегин Келли Владимир Путин заявил, что России незачем было вмешиваться в американские выборы, при этом сами Соединенные Штаты не скрывают вмешательства в российский избирательный процесс, - передает РИА-Новости.