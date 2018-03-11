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Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России‍

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#Великобритания #ЧМ-2018 #Россия
Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России‍

Продолжает развиваться скандал вокруг возможного бойкота британской стороной чемпионата мира-2018 из-за подозрения России в причастности к отравлению в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Власти Великобритании обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Данное решение могут поддержать политики и официальные лица Польши, Австралии и Японии, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его словам, в Великобритании начали подозрительно себя вести с 2010 года, когда ФИФА выбирал страну для проведения ЧМ-2018 из заявок России, Англии, а также совместных проектов Испании–Португалии и Бельгии–Нидерландов, - пишут "Известия".

«Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 — получили всего два голоса и очень обиделись. Сразу же начались какие-то странные вещи», — заявил Колосков в интервью НСН.

По его словам, сначала в Великобритании обвинили Россию в подкупе, а потом «выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц».

«Наконец, у них еще появился один повод — отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!» — сказал президент РФС.

Колосков считает, что таким образом Англия пытается «отобрать у нас ЧМ или отвадить от него как можно больше людей».

6 марта Борис Джонсон заявил, что, если в деле об отравлении Скрипаля «окажется российский след», Лондон «даст ответ», а представить участие Британии в ЧМ «становится сложно». В Москве данные заявления Джонсона назвали дикостью, отметив, что обвинения в адрес РФ поступают, несмотря на отсутствие расследования данного дела.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Джонсон имел в виду сокращение делегации дипломатов и политиков, а не отказ от ЧМ сборной Англии.
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#Великобритания #ЧМ-2018 #Россия

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