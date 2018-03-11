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Автохулиганством у «Ашана» теперь занимаются не только на ВАЗах

18 2014
#нарушение ПДД #лихачи #парковка #дрифт
5
Автохулиганством у «Ашана» теперь занимаются не только на ВАЗах

Среди любителей дрифта оказались водители иномарок.

Уже ставшая концертной площадкой для местных автохулиганов парковка у "Ашана" теперь место притяжения водителей не только ВАЗов, но и иномарок. Свои задор и умение уходить в заносы на снегу показали члены клуба любителей "Субару".

Как гласит традиция, сходка автомобилистов прошла под светом луны, в то время, когда на парковке уже малолюдно. Покрутить лихие виражи около "Ашана" и посмотреть на выступления приехали и мужчины, и даже женщины с малолетними детьми. Видеоотчет о своих лихих развлечениях члены клуба выложили в Сеть.






Фото: "ВКонтакте"
18 2014
#нарушение ПДД #лихачи #парковка #дрифт
5

Комментарии (18)

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Наталья

14 минут назад
В чем * ?? Если это безопасно для окружающих? А своим здоровьем и машиной человек имеет право рискнуть.
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Алкан с ЛТЗ

44 минуты назад
А что плохого? Если не создают опасность , то пусть дрифтуют!
ответить

Алкан с пятнадцатого

сегодня, 13:44
БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК, принято! Уже пошли делать.
ответить

Контролер

сегодня, 13:41
Писавший статью неадекватен, лишь бы написать что нибудь
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БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК

сегодня, 13:37
В наше время вообще негде молодёжи собираться. Если пьют плоха. Если дерутся плохо. Теперь и автосообщество плохо. Подумаешь ребята отдыхали в свое удовольствие, катались делали фигуры высшего пилотаж. Опять же освальтное покрытие не портит. Да и не небоширили. Сделайте место для молодёжи, автодром или спортивную трассу.
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Баба Вера.

сегодня, 13:35
Почему старых бабок,торгующих шерстяными носками,которые сами связали,разгоняют,а * нет.Прямо избирательность закона,где ж справедливость?
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кто то

сегодня, 13:22
Да полный криминал )))))
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Видео то прошлогоднее

сегодня, 13:20
Красавцы , видео прошлогоднее со страницы владельца взяли!!!людям уже постоять нельзя
ответить

Елена

сегодня, 13:17
Ахахах))) бантитизм!
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013

сегодня, 13:15
какая то шляпа...
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