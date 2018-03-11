Общество
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Автохулиганством у «Ашана» теперь занимаются не только на ВАЗах
18 2014
Среди любителей дрифта оказались водители иномарок.
Уже ставшая концертной площадкой для местных автохулиганов парковка у "Ашана" теперь место притяжения водителей не только ВАЗов, но и иномарок. Свои задор и умение уходить в заносы на снегу показали члены клуба любителей "Субару".
Как гласит традиция, сходка автомобилистов прошла под светом луны, в то время, когда на парковке уже малолюдно. Покрутить лихие виражи около "Ашана" и посмотреть на выступления приехали и мужчины, и даже женщины с малолетними детьми. Видеоотчет о своих лихих развлечениях члены клуба выложили в Сеть.
Фото: "ВКонтакте"
Как гласит традиция, сходка автомобилистов прошла под светом луны, в то время, когда на парковке уже малолюдно. Покрутить лихие виражи около "Ашана" и посмотреть на выступления приехали и мужчины, и даже женщины с малолетними детьми. Видеоотчет о своих лихих развлечениях члены клуба выложили в Сеть.
Фото: "ВКонтакте"
18 2014
Наталья
Алкан с ЛТЗ
Алкан с пятнадцатого
Контролер
БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК
Баба Вера.
кто то
Видео то прошлогоднее
Елена
013