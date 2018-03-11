Автохулиганством у «Ашана» теперь занимаются не только на ВАЗах

Среди любителей дрифта оказались водители иномарок.

Уже ставшая концертной площадкой для местных автохулиганов парковка у "Ашана" теперь место притяжения водителей не только ВАЗов, но и иномарок. Свои задор и умение уходить в заносы на снегу показали члены клуба любителей "Субару".



Как гласит традиция, сходка автомобилистов прошла под светом луны, в то время, когда на парковке уже малолюдно. Покрутить лихие виражи около "Ашана" и посмотреть на выступления приехали и мужчины, и даже женщины с малолетними детьми. Видеоотчет о своих лихих развлечениях члены клуба выложили в Сеть.













Фото: "ВКонтакте"

