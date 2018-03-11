Инспекторы ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП

Авария произошла 8 марта на проспекте Мира в Липецке

В Липецке на проспекте Мира у дома № 17 на нерегулируемом пешеходном переходе неустановленная «Волга» темного цвета сбила мужчину.



В результате ДТП 54—летний пострадавший получил закрытый перелом берцовой кости и был госпитализирован.



- Мы просим откликнуться свидетелей по телефонам 42-35-62 (в рабочие дни с 09.00-18.00), 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно), - отмечает старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова. - Также напоминаем, что в соответствии со статьей 12.27 КоАП лица, скрывшиеся места ДТП, несут ответственность и по решению суда могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок до полутора лет, или быть арестованным на срок до 15 суток.