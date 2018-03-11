Общество

сегодня, 10:32

Инспекторы ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП

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#поиск #розыск
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Инспекторы ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП

Авария произошла 8 марта на проспекте Мира в Липецке

В Липецке на проспекте Мира у дома № 17 на нерегулируемом пешеходном переходе неустановленная «Волга» темного цвета сбила мужчину. 

В результате ДТП 54—летний пострадавший получил закрытый перелом берцовой кости и был госпитализирован. 

- Мы просим откликнуться свидетелей по телефонам 42-35-62 (в рабочие дни с 09.00-18.00), 42-35-54 и 42-35-55 д/ч (круглосуточно), - отмечает старший инспектор группы розыска ОБ ДПС ГИБДД по Липецкой области Наталья Ионова. - Также напоминаем, что в соответствии со статьей 12.27 КоАП лица, скрывшиеся места ДТП, несут ответственность и по решению суда могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок до полутора лет, или быть арестованным на срок до 15 суток.
25 2259
#поиск #розыск
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Комментарии (25)

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ЗлойБот

38 минут назад
Я черножопый зверек. Хочу жить за счет русских. Потому агитирую за пуйло сортирное. Он мне обещал nuдарский инотаз
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ЗлойБот

47 минут назад
fed, Перед бизнесменами заокеанскими еще не такое скажешь, что бы они свои деньги в регион вкладывали.
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ЗлойБот

49 минут назад
fed, Враньё!
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fed

50 минут назад
Олег Королев в США учился. Гуглите. Сам проговорился в эфире.
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ЗлойБот

55 минут назад
для злого, Шувалов тоже там учился.
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ЗлойБот

57 минут назад
Самогонщик, Я упомянул этого типа исключительно для примера. Как кандидата его даже не рассматриваю. В смысле кандидата в президенты. Он уголовник, у него условный срок. Непогашенная судимость. Таких не берут в космонавты =)
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ЗлойБот

58 минут назад
для злого, Программы разные. Есть университетский курс, а есть курсы на которые приглашают потенциальных агентов для вербовки, им оплачивают перелет, проживание и платят стипендию. Не нужно открывать рот, если не обладаешь фактами.
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Самогонщик

сегодня, 11:54
Кроме анального, кондидатов нет?
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гость

сегодня, 11:54
ЗлойБот, со мной не получится,но оппонент у тебя появился)
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для злого

сегодня, 11:50
а ничего что в том же йеле дочка едроса Толстого учится? ещё одного пэтриота
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