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Липецкие полицейские раскрыли кражи и грабеж
Сотрудниками Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку раскрыта кража сотового телефона. Установлен предполагаемый участник преступления – неработающий ранее судимый 40-летний житель города Липецка.
Сотрудниками Добровского отделения полиции раскрыт грабеж, произошедший 5 марта в селе Замартынье Установлен предполагаемый участник преступления – 35-летний неработающий житель Воронежской области.
Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району раскрыта кража проводов, произошедшая в селе Частая Дубрава. Уустановлены предполагаемые участники преступления – трое неработающих жителей села Частая Дубрава Липецкого района.