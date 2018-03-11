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Липецкие полицейские раскрыли кражи и грабеж

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#кража #грабеж
Липецкие полицейские раскрыли кражи и грабеж

Сотрудниками Отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку  раскрыта кража сотового  телефона. Установлен предполагаемый участник преступления – неработающий ранее судимый 40-летний житель города Липецка.

Сотрудниками Добровского отделения полиции раскрыт грабеж, произошедший 5 марта в селе Замартынье Установлен предполагаемый участник преступления – 35-летний неработающий житель Воронежской области.

Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району раскрыта кража проводов, произошедшая в селе Частая Дубрава. Уустановлены предполагаемые участники преступления  – трое неработающих жителей села Частая Дубрава Липецкого района.

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#кража #грабеж

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