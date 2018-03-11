Липчане в Крыму избили высокопоставленного ялтинского полицейского

На полковника Константина Мишенева напали из-за того, что он сделал замечание шумным соседям.

В Ялте рабочие из Липецка избили начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Ялта. Константин Мишенев не находился при исполнении обязанностей во время инцидента. Он сделал замечание соседям, которые вели себя слишком шумно, после чего на него напали двое, как выяснилось позже - рабочих из Липецка.

Нападавшие задержаны, заведено уголовное дело, сообщает news.sevas.com.