Происшествия

сегодня, 14:55

Липчане в Крыму избили высокопоставленного ялтинского полицейского

12 2078
#нападение #избиение #
2
Липчане в Крыму избили высокопоставленного ялтинского полицейского

На полковника Константина Мишенева напали из-за того, что он сделал замечание шумным соседям.

В Ялте рабочие из Липецка избили начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Ялта. Константин Мишенев не находился при исполнении обязанностей во время инцидента. Он сделал замечание соседям, которые вели себя слишком шумно, после чего на него напали двое, как выяснилось позже - рабочих из Липецка.

Нападавшие задержаны, заведено уголовное дело, сообщает news.sevas.com.

 

12 2078
#нападение #избиение #
2

Комментарии (12)

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Иосив Шнипперсон

30 секунд назад
красавчики!
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Rcjq

9 минут назад
на погоны мочились ?
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хороший человек

24 минуты назад
бандеровец, выфельницу прикрой, * навальновский
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Шурик

26 минут назад
из ялты в явас
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бандеровец

58 минут назад
липчане красавцы ,борятся против друзей ботоксного леприкона
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Менту сопатку разбить...

сегодня, 15:46
Это дело богоугодное... Зачтется. Аминь!
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Липецкие

сегодня, 15:46
Дебилы везде в гавне.
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Сергей

сегодня, 15:34
Липецкое быдло везде отличиться может.
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Ржунемагу

сегодня, 15:28
Пьянь она и в Крыму пьянь липецкая
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Гость

сегодня, 15:27
Респект Липецку
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